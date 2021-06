Procès du casse de Pechbonnieu : les accusés sont-ils de violents braqueurs ou de pâles copies de Spaggiari ?

Au premier jour du procès des trois braqueurs présumés du Crédit Agricole de Pechbonnieu près de Toulouse en 2015, il a beaucoup été question d'Albert Spaggiari. L'un des accusés, Pascal Teso est dépeint par l'enquêteur de personnalité et l'expert psychiatre comme un homme "fasciné" et "en admiration" devant cette figure du grand banditisme auteur du casse de Nice en 1976.

"Albert Sapggiari disait pouvoir intervenir sans haine, sans violence et sans arme"

Pascal Teso 51 ans, Cédric Lubet 31 ans et Steve Turgy 33 ans comparaissent libres ou sous contrôle judiciaire. Ils sont accusés de s'être emparé du coffre de la banque de Pechbonnieu à l'aide d'un tractopelle avant de prendre la fuite et de laisser leur butin de 90 000 euros dans le godet de l'engin de chantier.

Pascal Teso et Cédric Lubet ont tous deux été condamnés pour un précédent casse, celui de Bessières en 2014 réalisé à la manière du casse d'Albert Spaggiari. L'avocat des deux gendarmes intervenus sur le casse de Pechbonnieu ne voit aucun point commun entre les accusés et l'auteur du casse de Nice. Maître Laurent Boguet rappelle que "Albert Sapggiari disait pouvoir intervenir sans haine, sans violence et sans arme". Pour le ténor du barreau de Toulouse le parallèle est impossible "là ils ont loupé les recommandations car ils sont violents et armés avec des armes de poing létales qui étaient en dotation dans l'armée française pendant la première guerre mondiale."

Le casse de Pechbonnieu pour se rattraper du butin mal réparti à Bessières ?

Pascal Teso, reconnu coupable du casse de Bessières en 2014 encourt pour le casse de Pechbonnieu 20 ans de réclusion criminelle. Son avocat Alexandre Parra-Bruguière assure que son client a été lésé lors de la répartition du butin de Bessières et que c'est peut-être l'explication de sa récidive : "à Bessières les gains n'ont pas été forcément partagés à part égale, Pascal Teso s'est retrouvé non pas une main devant, une main derrière, mais dans une situation qui aurait pu être meilleur". Sans dévoiler son axe de défense la robe noire précise que "le casse de Pechbonnieu s'est peut-être pour se rattraper de ce qui n'a pas été acquis dans la précédente affaire".

Le butin du casse de Bessières s'était monté à 2,5 millions d'euros.