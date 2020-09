Une audience de plus autour du dossier épineux du circuit d'Albi ce mardi 8 septembre. Le tribunal de police devait cette fois trancher sur les nuisances sonores. Les avocats du circuit ont demandé un nouveau report et sont accusés de jouer la montre.

Procès du circuit d’Albi à nouveau reporté : "et pendant ce temps le spectacle continue"

Une fois encore le circuit d’Albi n’a pas été jugé hier. Les gérants de la société DS EVENTS étaient convoqués devant le tribunal de police. Ils sont poursuivis pour 58 infractions au Code de la santé publique, constatées du 28 mars 2019 au 30 juin 2019.

Ces 58 infractions, ce sont 58 jours de fonctionnement du circuit avec des émissions de bruits supérieures au seuil autorisé. Le circuit risque 7500 euros d’amende maximum par infraction.

Mais le procès n’a pu se tenir ce mardi. L’avocat du circuit a expliqué qu’il n’avait pas été averti suffisamment tôt qu’une cinquantaine de riverains s’étaient portés partie-civile. L’audience a été reportée au 29 octobre prochain.

Parties-civiles et parquet agacés

C’est donc le quatrième renvoi dans ce dossier. Et évidemment, cela agace tout le monde, à commencer par le procureur de République d'Albin qui lance: "et pendant ce temps le spectacle continue". Il a aussi annoncé que d’autres poursuites auraient lieu pour la période de juillet 2019 à aujourd’hui. De nombreuses plaintes ont été déposées depuis 2015 pour le bruit émis par le circuit. Mais ce n'est que depuis 2019 qu'un dispositif sonométrique a été mis en place et permet à la justice d’intervenir.

Jean Codognes, avocat des riverains, estime que ces procédures qui se multiplient, c’est la seule stratégie de survie du circuit. "La stratégie du circuit d'Albi, c'est un peu une stratégie désespérée. Il essaie de durer, de durer, de durer. Parce que au final le circuit d'Albi sera fermé parce que les nuisances sont intolérables et surtout parce qu'elles dépassent tous les seuils que la loi prévoit et affecte la santé des riverains."

Des procédures qui vont durer des années ?

Quoi qu’il en soit, la bataille judiciaire va être très longue prévient Maitre Hudrisier l’avocat de la commune du Séquestre. " Il y a d'autres procédures. Il y en a une notamment devant le conseil d'Etat autour de l'homologation. Le procureur annonce lui qu'il y aura d'autres poursuites. C'est un dossier au long cours." L'avocat qui estime que le bras de fer avec DS Events pourrait durer des années.

Mais bien-sûr, du côté du circuit, on récuse. Personne ne joue la montre promet Maitre Decaune. " J'étais prêt à plaider. Mais 44 personnes se sont manifestées pour prétendre se positionner en victime au dernier moment. Des personnes qui se sont installés là alors qu'elles savaient très bien que le circuit existait. Ça mérite tout de même un peu de réflexion."

Le chantier du mur anti-bruit pas entamé

Autre problème pour la société du circuit, des travaux devraient être engagés pour garder l’homologation. Un virage changé et surtout un mur anti-bruit construit d’ici la fin septembre. Des travaux pourtant pas encore entamés.

Le dossier du circuit d’Albi sera aussi jugé en appel au tribunal de Toulouse le 28 septembre. Et cette fois, ce sont les gérants du circuit qui poursuivent l’élu écologiste Pascal Pragnère pour diffamation.