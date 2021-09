Procès du classement 2012 des grands crus de Saint Émilion : 100 000 euros d'amende requis contre H. de Boüard

Une amende de 100.000 euros partiellement assortie de sursis a été requise ce mardi 21 septembre contre Hubert de Boüard, grande figure du Bordelais et co-propriétaire du célèbre château Angélus. Il est accusé d'avoir été juge et partie dans le classement 2012 des grands crus de Saint-Émilion par trois propriétés recalées. Hubert de Boüard, 65 ans, et Philippe Castéja, 72 ans, important négociant et propriétaire du château Trotte Vieille, sont poursuivis pour "prise illégale d'intérêt" pour leur implication présumée, à des degrés divers, dans l'élaboration de ce prestigieux classement qui garantit à ses heureux lauréats des retombées commerciales et financières colossales.

Concernant Philippe Castéja, le représentant du ministère public a laissé une éventuelle sanction à "l'appréciation" du tribunal.

à lire aussi Affaire du classement 2012 des grands crus de Saint-Émilion : les deux prévenus nient tout en bloc

"Un définisseur, un impulseur"

La procédure judiciaire entamée depuis neuf ans, a connu de multiples rebondissements, dont le plus étonnant a été en 2019 un rare appel par le parquet -qui avait requis le non-lieu- de la décision de renvoi en correctionnelle. Ce mardi, le procureur a fait un virage à 180 degrés par rapport à cette position et indiqué qu'il "ne partageait pas l'analyse juridique" faite à l'époque par le parquet.

S'il n'a pas "trouvé trace d'actes destinés véritablement à influer sur les décisions", de la part d'Hubert de Boüard, le procureur a souligné sa "participation parfois dynamique tout au long de la procédure de classement". Il a été "un définisseur, un impulseur", a-t-il assuré, jugeant que le rôle joué par Hubert de Boüard le fait rentrer, de fait, dans la définition juridique de la prise illégale d'intérêt. En revanche, le procureur a dit "s"interroger" sur celui de Philippe Castéja, "bien plus en retrait" au vu des éléments du dossier.

Un "revirement espéré" par les parties civiles

À la suite du réquisitoire, l'avocat des parties civiles Éric Morain a salué un "revirement espéré et arrivé, juste", qui a "réconforté les parties civiles avec la justice". Au vu des neuf ans de procédure, il s'agit d'un "énorme pas, et un d'un grand soulagement d'avoir fait tout ça pour en arriver là. Nous attendons avec plus de sérénité le délibéré à venir".

"On va peut-être commencer à souffler", confirme Pierre Carle, associé-gérant du château Croque-Michotte, déclassé en 2012. Les réquisitions sont en dessous de ce que risquait Hubert de Boüard, soit cinq ans d'emprisonnement et 500.000 euros d'amende, mais il s'en satisfait : "nous ne sommes pas là pour lui faire boire la tasse, mais ce qui nous importe, c'est de constater le délit, et qu'il y ait réparation", explique Pierre Carle.