Procès du classement des grands crus de Saint Émilion : Hubert de Boüard ne fera pas appel de sa condamnation

Le dossier du classement 2012 des grands crus de Saint Emilion est clos. Hubert de Boüard ne fera pas appel de sa condamnation pour prise illégale d'intérêts dans l'affaire du classement 2012 des grands crus de Saint Emilion. Le co-propriétaire du prestigieux Château Angélus va donc s'acquitter d'une amende de 60.000 euros, dont 20.000 euros avec sursis. Le tribunal correctionnel de Bordeaux avait rendu sa décision le 26 octobre dernier. Hubert de Boüard avait 10 jours pour faire appel. Dans un mail adressé à "ses amis vignerons", ce vendredi 5 novembre, l'homme de 65 ans indique avoir "décidé de mettre un terme définitif à ce litige".

La procédure judiciaire entamée depuis 2013, a connu de multiples rebondissements, dont un non-lieu du parquet en 2018. Le vigneron affirme être "la cible d’une accusation particulièrement violente" qu'il estime être "injuste et infondée." Hubert de Boüard a été reconnu coupable d'avoir été juge et partie dans le classement 2012 des grands crus de Saint-Émilion par trois propriétés recalées (Croque-Michotte, Corbin-Michotte et La Tour du Pin Figeac). Une décision que le co-propriétaire du Château Angélus juge "injuste et injustifiée".

"A aucun moment il n’a été démontré que j’aurais pu recevoir le moindre avantage, ni direct, ni indirect du fait de ces opérations. En mon âme et conscience, je sais que je n’ai jamais agi de manière contraire à mes valeurs. Je n’ai jamais recherché autre chose que de servir le collectif et surtout, je n’ai jamais avantagé des intérêts particuliers, et encore moins les miens", se défend Hubert de Boüard dans sa lettre ouverte. "Il m’est essentiellement reproché d’avoir, en tant que Président de section du Conseil des Vins, répondu à des demandes qui m’avaient été adressées par le service juridique de l’INAO, dans le cadre de l’élaboration du cahier des charges du classement. Pour moi, ces échanges étaient neutres et transparents, ils étaient conformes aux règles en vigueur au sein de l’INAO", continue-t-il.

Philippe Castéja, 72 ans, important négociant et propriétaire du château Trotte Vieille, était également poursuivi pour "prise illégale d'intérêt", mais le tribunal l'a relaxé. Les deux vignerons ont été jugés pour leur implication, à des degrés divers, dans l'élaboration de ce prestigieux classement qui garantit à ses lauréats des retombées commerciales et financières colossales.