Procès du commando de la fac de droit de Montpellier : 18 mois de prison avec sursis pour l'ex-doyen

Le jugement du procès de l'évacuation musclée de la fac de droit a été rendu ce vendredi matin. L'ex-doyen Philippe Pétel écope de 18 mois de prison avec sursis et le professeur Jean-Luc Coronel et sa femme de six mois de prison ferme.

Le tribunal correctionnel de Montpellier a rendu son jugement ce vendredi matin dans l'affaire du commando de la fac de droit de Montpellier. En 2018, un commando d'une dizaine de personnes avait fait irruption dans un amphithéâtre pour déloger des étudiants grévistes. Parmi ces personnes, des hommes cagoulés, d'autres armés de planches en bois. La scène avait été très rapide mais très violente. Plusieurs étudiants avaient été blessés.

Sept personnes ont été jugées au mois de mai, dont l'ex-doyen de la fac Philippe Pétel, qui écope de 18 mois de prison avec sursis avec deux ans d'interdiction d'exercer une fonction publique. Le professeur de droit Jean-Luc Coronel et sa femme sont condamnés à 14 mois de prison dont six mois ferme. Ces six mois de détention se feront à domicile avec bracelet électronique. Martial Roudiern fils du fondateur de la Ligue du Midin est condamné à un an de prison, et les trois autres membres du commando à six mois ferme.

Le tribunal est allé au delà des réquisitions du parquet lors du procès au mois de mai.