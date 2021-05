Deuxième et dernier jour du procès du commando de la fac de droit de Montpellier. À la barre du tribunal correctionnel ce jeudi, six des sept prévenus ont assumé d'avoir avoir participé à l'action violente pour déloger des étudiants grévistes qui occupaient un amphithéâtre, le soir du 22 mars 2018.

Procès du commando de la fac de droit de Montpellier : "dans un pays normal, on nous aurait félicités"

La première journée d'audience a commencé avec un coup de théâtre. Les huit étudiants, parties civiles, ont décidé de se désister pour dénoncer une enquête qui n'est pas allée jusqu'au bout. Leur avocat, Me Jean-Louis Demersseman débriefe dans la salle des pas perdus du tribunal correctionnel : "ils n'acceptent pas de cautionner la thèse qui consiste à dire qu'il y avait uniquement les personnes qui sont aujourd'hui dans le box, qui, à elles quatre ou cinq, ont réussi à attaquer un amphi de 70 personnes".

Plaies au crane et points de suture

Les faits remontent au soir du 22 mars 2018, cinquantième anniversaire de Mai 68. Des étudiants de l'université Paul Valéry en grève contre Pacoursup, occupaient l'amphi A de la faculté de droit. Aux alentours de minuit, ils en ont été expulsés manu militari par un commando dont certains membres étaient cagoulés et d'autres armés de planche de bois dont ils ont fait allègrement usage.

Sur les bancs des prévenus, ils sont sept. Cinq sont poursuivis pour violences en réunion et deux pour complicité. Ce jeudi, tous sont passés à la barre et, à l'exception d'un seul, ils ont assumé avoir participé à des degrés divers.

Plusieurs membres du commandos étrangers à l'université

"Dans un pays normal, on nous aurait félicités" assène Thierry Vincent, militaire à la retraite de 62 ans, identitaire et patriote. Il fallait selon lui pallier à la "carence du préfet" qui avait refusé d'envoyer les forces de l'ordre pour se débarrasser "de gauchistes qui voulaient rejouer mai 68". Face à cette "occupation illégale" de l'amphi, "j'ai voulu mettre un peu d'ordre dans le désordre".

Mathieu Rolouis, jouteur sétois de 26 ans et amateur de football américain, reconnait avoir donné des coups avec sa latte en bois. Pourquoi était-il là ? Parce que "la situation n'était pas normale et puis pour rendre service". À qui ? Le sympathisant du Rassemblement national, photo de casque avec croix gammée dans son téléphone prise pour "rigoler", refuse de répondre. Il ne veut mouiller personne.

Comme tous les autres, il a été contacté par Patricia Margant, royaliste et proche du RN elle aussi. Elle a constitué le groupe de gros bras "pour faire peur" aux grévistes. "Inquiète", elle dit avoir voulu voler au secours de Jean-Luc Coronel qu'elle pensait en danger.

C'est son compagnon, révoqué, qui figure aujourd'hui dans la liste des enseignants de l'institut privé de Marion Maréchal. "Les choses ont été préparées avec sérieux et responsabilité". Par qui ? On ne saura toujours pas. Son langage est châtié, il pratique l'escrime et se passionne pour la poésie médiévale. Alors que trois témoins l'ont vu ouvrant la marche au commando, il reconnait s'être défendu mais s'est "contenté de quelques gestes de boxe anglaise". Il comparait en état de récidive.

"Je vous trouve un peu désinvolte. Ce sont des jeunes, à moitié endormis, qui ont reçu des coups de lattes en bois sur la tête"- (Le procureur de la République à Philipe Petel)

Reste l'ex-doyen Philippe Petel, le seul, a priori, à ne pas faire partie de la mouvance d'extrême droite. Il a admis pour la première fois qu'il avait donné son feu vert à l'intervention musclée du commando. Par "épuisement et désespoir" au terme d'une journée plus que mouvementée au cours de laquelle il s'est senti "abandonné" par les autorités et sa hiérarchie.

Organisateur ?

L'unique prévenu à contester en bloc les accusations portées contre lui est Martial Roudier, fils du fondateur de la Ligue du Midi. Confronté à la téléphonie, il a finalement dû se résoudre à admettre qu'il était présent ce soir-là mais seulement en tant que journaliste. Soupçonné par le président du tribunal d'avoir été "le chef" de l'opération, susceptible d'avoir "organisé tout ça", en vertu de son "expérience" et son "aura de militant", il nie être passé à l'action.

Lors de sa première audition, Patricia Margant l'a impliqué avant de se rétracter. Chez lui, les enquêteurs ont saisi un jean et des baskets similaires à ceux que portaient un membre du commando au visage dissimulé. Lui aussi est jugé en état de récidive.