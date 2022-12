Procès du crash du Rio - Paris : le jugement sera rendu le 17 avril

Le procès du crash du vol AF447 entre Rio et Paris s'est terminé ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Paris, au terme de huit semaine d'audience, le jugement a été mis en délibéré au 17 avril prochain. Ce dernier jour de procès marque la fin de 13 ans de procédure pour les familles des victimes. Le parquet comme les avocats de la défense on plaidé pour la relaxe du constructeur et de la compagnie aérienne mise en cause.

Après les réquisitions du parquet ce mercredi, c'était au tour des avocats des deux prévenus de plaider ce jeudi. "Airbus n'est pas qu'une fiction juridique, c'est aussi une réalité humaine", a assuré Me Ndiaye, l'un des avocats du constructeur, en débutant sa plaidoirie ce jeudi. "Il y avait des attentes de la part des familles de victimes et elles sont légitimes" a-t-il souligné tout en admettant que "la vérité peut parfois ne pas apaiser". Il a également exhorté la cour à "appliquer le droit et seulement le droit" avant de demander au tribunal de prononcer la relaxe pour Airbus "une décision qui sera humainement difficile, mais techniquement et juridiquement justifiée".

"Cela restera peut-être un mystère, mais cela ne peut pas être la base d'une condamnation"

L'avocat s'est appliqué à montrer qu'Airbus n'avait pas "sous-estimé" la gravité de la panne des sondes Pitot, les sondes mesurant la vitesse de l'avion, et qui ont toutes les trois givré sur l'appareil le soir de l'accident. Pour le constructeur, "à l'époque des faits, personne ne relevait de dangerosité" significative, "dans tous les cas connus à l'époque, il y avait eu une maitrise de la trajectoire". L'avocat à martelé qu'il y avait eu "une réaction active de la part d'Airbus pour informer les compagnies, rappeler les éléments utiles des entrainements, attirer l'attention sur l'effet de surprise". "Les raisons pour lesquelles l'équipage n'a pas réagi de façon adéquate" restent "inexpliquées", a-t-il conclu. "Cela restera peut-être un mystère, mais cela ne peut pas être la base d'une condamnation"

Ce jeudi, le parquet a choisi de ne pas requérir de condamnation à l'encontre d'Airbus et d'Air France dans le procès du crash du Rio - Paris. Le ministère public a estimé dans son intervention qu'il n'y avait eu aucun "manquement" ni "négligence" en "lien direct" avec la catastrophe de la part des deux entreprises, suscitant la colère des parties civiles. Maître Sébastien Busy, un des avocats de l’association Entraide et Solidarité AF447, représentant les familles des victimes, a jugé ce jeudi sur France Info que les arguments des deux magistrats de "faux et malhonnêtes". Selon lui, ils "n’ont retenu que les éléments à décharge dans ce dossier" a-t-il ajouté.

Les parties civiles en colère après les requisitions

Pour Claire Durousseau, qui a perdu sa nièce Élise dans cette catastrophe, les réquisitons du parquet sont incompréhensibles, "on se sent bafoué, piétiné, ça fait un drôle d'effet" a-t-elle confié à France Bleu Touraine . "Vous vous rendez compte ? On a perdu nos proches et le procureur ne demande pas de peine pour Airbus et Air France ? Mais on va où ? C'est une décision qui nous a fait mal". ajoute-t-elle. Les parties civiles demandent aux deux entreprises 27 millions d’euros de dommages et intérêts dont 3,7 millions pour les frais et dépenses.

Le tribunal de Paris a mis son jugement en délibéré au 17 avril 2023, elle tranchera enfin sur la responsabilité ou pas des deux entreprises dans cette catastrophe qui a coûté la vie à 228 personnes le 1er juin 2009 dans le crash de l’Airbus assurant le vol AF447 reliant Rio de Janeiro à Paris .