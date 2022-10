Procès du crash Rio - Paris : Airbus et Air France jugés après treize années de procédure

Défaillances techniques, manque de formation, défaut d'informations, erreurs humaines ? Treize années après le crash du Rio-Paris qui avait fait 228 morts, l’heure du procès est venu. Les familles des victimes espèrent obtenir des réponses, comprendre et identifier les responsabilités. Airbus et Air France sont jugés en correctionnelle à Paris pour homicides involontaires à partir de ce 10 octobre. Le procès est prévu jusqu'au 8 décembre.

Le vol AF447 reliant Rio de Janeiro à Paris s’était abîmé au milieu de l’Atlantique le 1er juin 2009 avec à son bord 216 passagers et 12 membres d'équipage. Dans la zone météorologique agitée et instable du Pot au noir, les pilotes ont été désorientés par des informations contradictoires dans le cockpit, liées à une défaillance des sondes de vitesse, les sondes Pitot, ciblées tout au long de la procédure. Pour autant, les pilotes doivent-ils être exonérés de toute responsabilité ? Tout au long de la procédure, les experts n'ont pas tous été d'accord sur cette question.

1er juin 2009, 4h14 du matin

Le vol AF447, un Airbus A330, a décollé de Rio à 22h29, heure du Brésil, pour un temps de vol estimé de 10h34. A son bord, 32 nationalités sont représentées, notamment 73 Français, 58 Brésiliens et 26 Allemands. L'avion disparaît des radars aux abords de l'équateur, après moins de quatre heures de vol. Aucun message d'alerte n'a été transmis de l'avion vers le contrôle aérien. La marine brésilienne est envoyée sur place et repêche des débris dès le lendemain. L’épave et les boîtes noires ne sont retrouvées que deux ans plus tard, à près de 4.000 mètres de profondeur. Cet accident est le plus meurtrier de l'histoire d'Air France.

Information judiciaire ouverte dès le 5 juin

Une information judiciaire est ouverte le 5 juin à Paris contre X pour "homicides involontaires". Très vite, la responsabilité des sondes Pitot est avancée, des sondes chargées d'indiquer la vitesse de l'avion aux pilotes. Dans son tout premier rapport, le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) précise que l'avion a envoyé 24 messages automatiques d'anomalies en quatre minutes pour indiquer "une incohérence des vitesses mesurées" par les sondes Pitot.

Dans la foulée, le 9 juin, Air France remplace les sondes Pitot de ses A330 et A340. Le 2 juillet, le BEA précise que les sondes Pitot sont "un élément mais pas la cause" de l'accident.

Les deux boîtes noires repêchées deux ans après l'accident

Quasiment deux années après l'accident du vol Rio-Paris, Airbus et Air France sont mis en examen pour homicides involontaires, les 17 et 18 mars 2011. Quelques semaines plus tard, de nouvelles recherches en mer sont entreprises. Le 4 avril, une partie de l'habitacle est repêché, ainsi que des corps. Les 1er et 2 mai, les deux boîtes noires sont repêchées. Le 7 juin 2011, l'opération de repêchage des corps s'achève, seuls 154 corps sur 228 victimes du crash sont finalement récupérés.

Erreurs humaines et techniques

Plus de trois ans après le crash, le BEA conclut à une conjonction d'erreurs humaines et de défaillances techniques. Le 5 juillet, le rapport final du Bureau d'enquêtes et d'analyses conclut à "l'obstruction des sondes de vitesse Pitot et la non reconnaissance du décrochage" par les pilotes. Au fil des 229 pages du rapport, il pointe à la fois des erreurs humaines et techniques pour expliquer le drame.

Cette question de la responsabilité ou non des pilotes va occuper les juges d'instruction pendant près de cinq années. Deux rapports successifs vont conduire à peu près aux mêmes résultats, à chaque fois missionnés par la justice. Dans un premier rapport est rendu le 30 avril 2014 , un collège de cinq contre experts estime que la catastrophe est due à "une réaction inappropriée de l'équipage après la perte momentanée des indications de vitesse". Une autre contre-expertise est commandée dans la foulée, toujours par la justice. Rendue le 20 décembre 2017, elle établit que la "cause directe" de l'accident "résulte des actions inadaptées en pilotage manuel" de l'équipage.

Indignation des familles de victimes

" Nous ressentons la plus grande indignation , à la limite de l'écœurement déclare alors Danièle Lamy, présidente de l'association de victimes Entraide et solidarité AF447. Le problème des sondes Pitot est balayé, on a l'impression qu'Airbus est intouchable", s'émeut la représentante de quelque 360 proches de victimes françaises, brésiliennes et allemandes. "C'est toujours la faute des pilotes qui ne sont pas là pour se défendre", dit Danièle Lamy. Les familles craignent que Airbus ne reporte sa responsabilité sur les pilotes pour éviter le procès.

Sur la base de ces deux rapports successifs, le 17 juillet 2019, le parquet de Paris demande un procès devant le tribunal correctionnel contre Air France dont sont pointées la "négligence" et l'"imprudence", mais se prononce en revanche pour un non-lieu concernant Airbus.

Non-lieu général, et finalement un procès contre Airbus et Air France

Suite au double rapport d'expertise pointant du doigt la responsabilité des pilotes, les familles de victimes remettent à la justice un rapport inédit le 1er septembre 2019. Ce rapport assure que Airbus connaissait depuis 2004 les faiblesses des sondes de vitesse Pitot, soit cinq années avant le crash. Les juges d'instruction ne prennent pas en compte ce rapport et ordonnent un non-lieu, à la fois pour le constructeur et pour la compagnie aérienne . Le parquet de Paris annonce le 6 septembre qu'il fait appel de cette décision .

Il aura fallu ensuite attendre près de deux ans pour que la cour d'appel de Paris ordonne le renvoi en correctionnelle pour "homicides involontaires" d'Air France et d'Airbus pour leurs responsabilités indirectes dans le crash du Rio-Paris. Air France maintient ne pas avoir commis de "faute pénale qui soit à l'origine de ce terrible accident". L'un des avocats de Airbus parle d'une "décision injustifiée", "en contradiction avec les juges d'instructions qui connaissent bien le dossier". Air France et Airbus ont formé un pourvoi en cassation, rejeté en août 2021.