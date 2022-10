Crash du vol Rio-Paris : une Tourangelle au procès qui s'ouvre ce lundi

Pendant dix semaines, les familles des 228 victimes du crash du vol AF-447 reliant Rio à Paris le 1er juin 2009, seront replongées dans de drame. Sur le banc des prévenus : Airbus et Air France, poursuivis pour homicides involontaires . Ils risquent jusqu'à 225 000 euros d'amende. Parmi les proches des victimes : Claire Durousseaux. Elle a perdu sa nièce, Elise, 26 ans et son mari Sébastien, 28 ans.

"Ils ne sont jamais revenus", déplore Claire Durousseaux en montrant une photo, "c'était un couple heureux, très amoureux". Depuis treize ans, le deuil est difficile à faire pour cette famille. "On a du mal à réaliser. On n'a pas vu de corps. Des fois, on se dit qu'elle va revenir", soupire cette Tourangelle, désolée. "Sébastien lui est toujours au fond de l'eau". Un mois après l'accident, le corps d'Elise a été repéché puis rapatrié en France. Mais sans que la famille ne puisse la voir.

Treize ans d'attente

Pour les familles, ce procès est déjà une victoire. "Ca a été très dur. Treize ans d'attente, c'est trop long". Après le non lieu en 2019, Claire Durousseaux raconte que les familles, réunies en association, se sont battues avec leurs avocats pour l'ouverture de ce procès. "Il faut taper fort pour déstabiliser Airbus et Air France__".

Claire et sa sœur, la maman d'Elise, appréhendent le procès, "on est un peu craintives, et puis c'est le procès du cœur, ils vont nous parler d'Elise et de tous ces passagers. Ils étaient nombreux…" Jusqu'au 8 décembre, les proches des victimes et experts vont s'exprimer à la barre du tribunal correctionnel de Paris . Une occasion de peut-être avoir des réponses insistent la Tourangelle, "on veut savoir ce qu'il s'est passé__. C'est un combat pour tout le monde, toutes les personnes qui prennent l'avion". Mais c'est aussi une bataille pour sa nièce, "on sait que s'il nous était arrivé quelque chose à ma sœur et moi, Elise, qui avait beaucoup de caractère, se serait battue. Alors on le fait pour elle".

Au terme des dix semaines, les familles pourront tenter d'avancer, "cet accident a brisé nos vies, comme celles des familles des 228 victimes. On ne s'en remettra jamais__. Le procès ne nous permettra pas d'en guérir mais peut-être d'avancer plus paisiblement...", confie Claire Durousseaux. Elle et sa sœur feront des allers-retours pour suivre les audiences pendant ces trois mois.