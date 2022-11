Procès du crash Rio - Paris : le frère d'une victime haut-viennoise dénonce l'attitude d'Airbus

Plus de 13 ans après le crash qui a coûté la vie à 228 personnes, dont deux originaires du Limousin, c'était la première fois que les proches des familles entendaient les explications d'Airbus. Des explications très attendues pour comprendre ce qui a pu se passer ce 1er juin 2009 au large du Brésil. L'avionneur et la compagnie Air France sont jugés depuis le 10 octobre pour homicides involontaires devant le tribunal de Paris.

Le représentant de l'avionneur a été questionné lundi par les juges et ce mardi par les avocats des parties civiles sur le givrage des sondes pitot. Pour lui, ces sondes ne sont pas la cause originelle du crash et parle d'une erreur de pilotage raconte Philippe Linguet.

Dans la salle, le Haut-Viennois a suivi ces deux jours d'audience. Vice-président de association de familles de victimes "entraide et solidarité AF 447", il a perdu son frère. Pascal Linguet avait 48 ans. Cadre au siège limousin de CGED, il habitait Rilhac-Rancon, où sa femme et ses deux garçons de 12 et 15 ans attendaient son retour de voyage. Un de ses collègues originaire de Corrèze, Otmane Tihadouini a également péri dans le crash.

Nous sommes face à un mur

Ce mardi soir, Philippe Linguet fait part de sa tristesse : "Nos avocats nous ont dit que c'était la façon pour Airbus de se protéger. De tout mettre sur le dos des pilotes et on l'a entendu de vive voix." Il était prévenu, mais cette affirmation a jeté un froid poursuit-il : "Le fait de l'entendre, dans une cour de justice ça nous a perturbés."

Comme d'autres proches de victimes, il pense que "les tords sont partagés et aujourd'hui Airbus ne prend aucune part des responsabilités. Nous sommes face à un mur. On est triste, on est peiné, ça bouillonne dans nos cerveaux et dans nos cœurs. Nous avons toujours la vision de nos 228 disparus."

Philippe Linguet retournera à Paris la semaine prochaine pour témoigner à la barre du tribunal. Le procès doit s'achever le 8 décembre.