Procès du crash Rio - Paris : les réquisitions après huit semaines d'audience

Le procès du crash Rio - Paris se poursuit encore ce mercredi avec les réquisitoires du Parquet devant le tribunal correctionnel de Paris. Le constructeur Airbus et la compagnie Air France, soupçonnés d'avoir commis des "fautes" ayant contribué à l'accident dans lequel 228 personnes ont perdu la vie le 1er juin 2009, comparaissent depuis le 10 octobre. encourent 225.000 euros d'amende chacun. Les deux entreprises, qui contestent tout manquement en lien avec la catastrophe, encourent chacune 225.000 euros d'amende.

Dans son intervention ce mercredi, la procureure Marie Duffourc a qualifié l'accident du vol AF447 de "drame incomparable". "Cet accident tragique est avant tout un drame humain qui a bouleversé à jamais les proches des victimes", dont la "souffrance a sans cesse été réactivée au cours de ces treize années", un "délai beaucoup trop long", a-t-elle déclaré. "Représenter la société dans un tel procès signifie préserver l'ordre social (et) rappeler que le respect de la vie des personnes humaines n'admet aucun compromis. Néanmoins, ce n'est soutenir les poursuites que si les infractions sont caractérisées", a-t-elle prévenu.

Le second procureur, Pierre Arnaudin, a ensuite commencé à détailler tous les "facteurs contributifs" de l'accident, afin de savoir si une "faute" peut être retenue contre Airbus et Air France en "lien certain" avec la catastrophe. "Force est de constater qu'au regard des données de la science de l'époque, aucune faute pénale ne me semble pouvoir être retenue", a-t-il conclu.

"Une parodie de justice" pour les familles des victimes

Mme Duffourc est ensuite longuement revenue sur les conséquences de la panne dans le cockpit, estimant en conclusion qu'aucun "défaut de conception de l'avion" n'avait de "lien certain avec la perte de trajectoire" et ne pouvait donc être retenu contre Airbus. M. Arnaudin s'est alors penché sur le classement des incidents de givrage des sondes, qui s'étaient multipliés au cours des mois précédant l'accident. Dans les rapports sur ces défaillances, "il n'y avait jamais eu d'échappée et de perte totale de contrôle de l'avion", a-t-il souligné, jugeant que le classement avait été "conforme".

A la suspension d'audience ce mercredi après-midi, les familles de victimes ont laissé éclater leur colère, dénonçant une "parodie de justice" après le début de ces réquisitoires ont jugé à décharge envers Airbus.

Les réquisitions et les décisions ne sont pas toujours allées dans le même sens dans cette affaire. En 2019, A l'issue d'une décennie d'instruction, le parquet avait requis le renvoi en procès d'Air France, mais pas celui d'Airbus. Les juges ont ensuite prononcé un non-lieu la même année , non-lieu qui a fait l'objet d'un fait appel. Devant la chambre de l'instruction, le parquet général a alors réclamé, deux ans plus tard, le renvoi des deux entreprises pour homicides volontaires, un point de vue suivi par la cour d'appel qui a ordonné ce procès en 2021 .

Le jugement mis en délibéré

Le 1er juin 2009, le vol AF447 reliant Rio de Janeiro à Paris traverse la zone météo difficile du "Pot au Noir" quand les sondes anémométriques Pitot sont bouchées par des cristaux de glace. Dans cette affaire, Air France est soupçonnée de ne pas avoir suffisamment formé et informé ses équipages. De son côté, Airbus est poursuivi pour avoir sous-estimé la gravité de la panne de ses sondes Pitot et ne pas avoir informé les compagnies aériennes, du problème.

Ce jeudi pour le dernier jour du procès, ce sera au tour des avocats du constructeur aéronautique et de la compagnie aérienne de plaider devant le tribunal correctionnel de Paris. La décision sera ensuite mise en délibéré à plusieurs mois.