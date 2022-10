Procès du crash Rio - Paris : à quoi servent les sondes Pitot, mises en cause dans l'accident ?

Jusque là inconnues du grand public, les sondes Pitot sont entrées dans le langage courant très tôt après l'accident du vol AF447 Rio-Paris du 1er juin 2009. L'avion s'est abimé en mer faisant 228 victimes. Ces sondes chargées de délivrer la vitesse de l'avion à l'équipage ont été défaillantes selon tous les rapports d'experts publiés pendant les douze années de procédures, notamment le plus détaillé, celui de juillet 2012 par le Bureau d'enquêtes et d'analyses .

"Il y a eu incohérence entre les vitesses mesurées, vraisemblablement à la suite de l’obstruction des sondes Pitot par des cristaux de glace" écrivent en substance les experts aéronautiques du BEA. "L’obturation des sondes Pitot par cristaux de glace en croisière était un phénomène connu mais mal maîtrisé par la communauté aéronautique à l’époque de l’accident. L’équipage, progressivement déstructuré, n’a vraisemblablement jamais compris qu’il était confronté à une « simple » perte des trois sources anémométriques". En clair, les indications dans le cockpit ne correspondaient pas à la vitesse réelle de l'avion.

Comment fonctionne une sonde Pitot ?

Les sondes Pitot, élément déclencheur de l'accident d'avion du Rio-Paris en 2009. © AFP - F. Motta

Contrairement aux idées reçues, cette technologie n'est pas née avec l'aéronautique. Elle a été inventée en 1732 par le physicien français Henri Pitot. La sonde Pitot permet de mesurer la vitesse des fluides. Ces sondes, appelées aussi "tubes de Pitot", sont l'un des éléments qui permettent de calculer la vitesse de l'avion.

Les avions sont d'abord équipés de sondes anémométriques, des prises d'air sur le fuselage qui indiquent la pression atmosphérique. Viennent s'ajouter deux ou trois sondes de Pitot (trois pour les A330) chargées, elles, de calculer la pression "dynamique", c'est-à-dire la pression à laquelle l'avion est soumis en traversant l'air. Si le calcul de vitesse n'est pas bon, l'avion peut se déformer en vol (si la vitesse est trop rapide), soit tomber comme une pierre (avion en décrochage).

Détails du positionnement des sondes Pitot, document tiré du rapport final du BEA publié en juillet 2012.

Le givrage des sondes, problème connu et récurrent dans l'aviation civile

Sur le vol AF447, le givrage des sondes a donc totalement faussé les indications apportées aux pilotes qui n'ont pas su réagir à la situation selon les enquêteurs du BEA. Les questions centrales du procès en correctionnelle d'Airbus et Air France sont de savoir si le constructeur et la compagnie avaient pleinement conscience des défaillances des sondes Pitot ? Ont-ils pris des mesures adéquates (informations aux compagnies pour Airbus, informations et formations aux pilotes pour Air France) ?

Dans son rapport final, le BEA précise que le problème de givrage des sondes Pitot était connu de longue date. Air France avait d’ailleurs accéléré le remplacement des sondes après le crash (processus engagé sur certains appareils dès mai 2008). De son côté, "sans attendre ce rapport final déclarait le constructeur européen dans un communiqué, Airbus a déjà commencé à travailler au niveau industriel afin de renforcer les exigences relatives à la résistance des sondes Pitot et en apportant un support actif aux fonctions associées".

Dans son rapport, le BEA précise d'ailleurs, appuyant la position de Airbus et Air France, que "les sondes qui équipaient l'avion répondaient à des exigences plus contraignantes que les normes de certification". Il évoque aussi l'Agence européenne de la sécurité aérienne, avisée des problèmes de givrage des sondes et qui avait lancé des analyses. "L’AESA avait confirmé la criticité de la panne et avait conclu de ne pas rendre obligatoire le changement de sondes".

Les sondes Pitot continuent d'équiper les avions

L'accident de juin 2009 n'a pas condamné les sondes Pitot. Elles sont toujours installées sur les avions de ligne. Le problème de givrage est toujours connu, mais des procédures propres ont été mises en place. Les sondes doivent être vérifiées avant chaque vol, la plupart des sondes possèdent un système de dégivrage, les gros appareils en comptent trois, pour garantir une remontée d'information même en cas de défaillance de l'une d'elles.

Pour autant, le défaut peut persister. Un avion de ligne de la compagnie russe Saratov s'est écrasé en février 2018 causant la mort de 71 personnes. Les sondes Pitot sont là encore en cause. Le système de dégivrage était éteint.