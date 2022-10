Procès du double parricide de La Bastide-Clairence: 30 et 20 ans de prison demandés par l'accusation

"Je pense sincèrement qu'ils étaient deux". Dans son réquisitoire, l'avocat général n'épargne pas Sofiya Bodnarchuk. Marc Bourragué est convaincu que Kevin Rouxel n'a pu agir seul, et que son épouse de l'époque était au courant du meurtre et y a apporté sa contribution. Pour l'accusation, l'influence de Sofiya est matérialisée par : "sa maturité par rapport à son mari et son emprise. Ses propos dégradants vis-à-vis de la famille de Kevin ainsi que son rapport à l'argent. Sur les faits, elle dit n'avoir rien vu, ni rien entendu. Tout cela laisse une impression désagréable." Marc Bourragué va plus loin et revient sur le mariage entre Kevin et Sofiya, rencontrés via internet. "C'est cette rencontre qui a provoqué l'acte criminel". Marc Bourragué a demandé la confirmation des peines prononcées en première instance, à savoir 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Kevin Rouxel et 20 ans pour Sofiya Bodnarchuk.

Élaboration du crime

Les faits dramatiques remontent au 20 février 2016, à la mi-journée, dans la maison familiale, au lieu-dit Bigné. Lors du repas d'anniversaire de ses 23 ans, Kevin Rouxel a tué ses parents Pascal et Ewa Rouxel, afin de tenter de mettre la main sur l'héritage, évalué à un million d'euros. Son ex épouse, Sofiya Bodnarchuk, jeune Kazakh de 29 ans dont il fait connaissance via un site de rencontres, nie bec et ongles les faits de complicité pour lesquels elle a été condamnée, à Pau en première instance, à 20 ans de réclusion pour complicité d'assassinat. Elle a toujours réfuté avoir participé à l'élaboration du crime, alors même qu'elle était présente lors de toutes les étapes qui ont conduit au crime. Lors du procès en appel, elle est restée sur cette ligne de défense. À ses côtés, son ex-mari, ne remet pas en cause ses actes. Il semble avoir admis et totalement intégré sa condamnation à 30 ans de réclusion criminelle.

Le couple fusionnel des débuts s'est transformé, après le bain de sang, en co-accusés qui se haïssent au plus haut point. Kevin et Sofiya rendent des comptes à la justice, mais aussi aux fantômes des victimes qui planent sur cette audience.