Procès du double parricide de Labastide-Clairence : l'accusé Kevin Rouxel totalement éteint

Les cheveux longs, la barbe naissante, le visage fermé, les yeux dans le vague, Kevin Rouxel n'a presque pas ouvert la bouche après deux jours de débats devant la cour d'assises d'appel réunie au Palais de Justice de Mont-de-Marsan. Le principal accusé dans l'affaire du double parricide de Labastide-Clairence semble comme absent de son propre procès criminel. Le jeune homme de 29 ans, condamné en première instance à Pau il y a deux ans à 30 ans de réclusion criminelle pour "assassinat", risque pourtant la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir tué avec une arme à feu ses deux parents. Les faits remontent au 20 février 2016, dans la maison familiale, au lieu-dit Bigné, Lors du repas d'anniversaire de ses 23 ans, kevin Rouxel avait tué ses parents Pascal et Ewa Rouxel, afin de mettre la main sur l'héritage évalué à un million d'euros. Son ex épouse, Sofiya Bodnarchuk, jeune Slave de 29 ans, nie bec et ongles les faits de complicité pour lesquels elle a été condamnée à Pau à 20 ans de réclusion.

Absent de son propre procès

C'est la sixième fois en l'espace de sept ans que kevin Rouxel se présente un jury populaire. Plusieurs fois reporté, son procès et celui de son ancienne compagne, a pu finalement arriver à son terme en 2020 devant al cours d'assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau. La préméditation avait été retenue à l'encontre du jeune homme et la complicité pour la jeune épouse d'origine Kazakh, rencontrée via internet sur un site spécialisé. Embarqué, dans un nouveau procès à son corps défendant, puisque c'est le parquet qui avait fait appel, Kevin Rouxel était à l'époque en rage lorsqu'il entendait son ex-épouse nier les faits de complicité. Aujourd'hui, plus rien ne semble l'intéresser. Pas même le sort de l'ancienne compagne.

Son avocate ne le reconnait plus

Son avocate Florence Herbold explique : "Il est complètement à bout. Il est usé par la détention. Usé par ses procès à répétition qui s'enchaînent les uns derrière les autres. La période de détention provisoire, c'est toujours la plus difficile. Il attend sa condamnation pour pouvoir s'organiser dans sa tête et pour pouvoir s'appuyer sur des certitudes pour s'organiser et essayer de préparer l'avenir. _Je le trouve dans un état ravagé, physiquement usé, malade, mal habillé, mal coiffé, l'air éteint. Je ne le reconnais plus du tout"_. L'avocate de Bordeaux insiste : " Il n'a pas de visite, je ne vois personne. Il est prostré dans sa cellule. Il attend tranquillement que le procès se déroule devant ses yeux, mais il est prostré. Il est absolument absent. Il n'est plus avec nous. Il ne combat plus et je crois qu'il se repose sur ses deux avocats pour porter sa parole dans l'attente du verdict ".