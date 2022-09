Procès du drame de Millas : bataille d'experts devant le tribunal

Au 9eme jour du procès de l’accident de Millas, les avocats de la conductrice du bus ont fait citer ce vendredi leur propre spécialiste en accidentologie. Contrairement aux experts-judiciaires entendus ces derniers jours, lui affirme que les barrières étaient bien ouvertes, lorsque le bus s’est engagé sur le passage à niveau, le 14 décembre 2017. La collision avec un TER avait fait six morts et 17 blessés.

Cette contre-expertise présentée ce vendredi matin devant le tribunal correctionnel de Marseille a été réalisée par un ingénieur de l'entreprise Equad, un important cabinet privé, spécialisé dans la gestion des risques, et qui rassemble près de 400 collaborateurs. L'expert a été mandaté par l'autocariste Faure et son assureur Axa.

Pendant plusieurs mois, ce consultant en accidentologie a décortiqué les rapports d’expertises judiciaires à la recherche de failles et d'erreurs. Il a aussi mené ses propres investigations, avec d'importants moyens techniques.

Remise en cause du travail des experts

Entendu par le tribunal ce vendredi, ce spécialiste tente de prouver par A + B que les experts judiciaires se sont trompés. Selon lui, "la déformation de la barrière est incompatible avec le scenario retenu", à savoir un bus qui l'aurait percuté par l'avant. Pour conforter son propos, il rappelle qu'aucune expertise "n'a permis de déceler le moindre échange de matière ou de peinture entre la barrière et l'avant du bus"

Pendant près de deux heures, le spécialiste remet en cause les conclusions des experts, soulève des incohérences, et tente d'échafauder un autre scénario. Les propos sont techniques et le tribunal a parfois du mal à suivre. Mais au final, la conclusion est limpide :"rien ne permet de dire que les barrières étaient fermées. Et donc, elle étaient ouvertes."

Un travail critiqué

Cette conclusion est immédiatement moquée par un avocat des parties civiles, qui rétorque : "rien ne permet de dire que mon pull est rouge, et donc il est bleu". Pour Me Philippe Valent, avocat des deux conducteurs du TER, "il s'agit d'une expertise privée et commandée. Ce travail est d'une légèreté épouvantable et exploite des données mensongères".

Même s'il avoue être un peu dépassé par la technicité des propos, le procureur remet en cause la "démarche intellectuelle" : "vous êtes parti du principe que les barrières étaient forcement ouvertes, et à partir de là, vous êtes allé chercher tout ce qui peut accréditer cette hypothèse". Une manière de dire que le travail a été fait à l'envers.

L'audience reprend lundi pour la dernière semaine, avec les plaidoiries des parties civiles. A priori, le procès se termine jeudi prochain.