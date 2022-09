Procès du drame de Millas : ce que révèle l'examen de la personnalité de la conductrice

Qui est vraiment Nadine Oliveira ? Au procès du drame de Millas, le tribunal s'est penché ce mardi sur la personnalité de la conductrice du bus, malgré son absence à l'audience. Jugée depuis une semaine pour homicides et blessures involontaires, Nadine Oliveira est toujours hospitalisée, suite à une défaillance cardiaque intervenue jeudi en pleine audience.

Toute la journée, les experts se sont succédés à la barre pour dresser le portrait d'une femme "équilibrée", "sans chichi", "au parcours professionnel méritant" et ne souffrant d'aucun trouble ni d'aucune pathologie. Du moins, jusqu'au 14 décembre 2017. Car tous notent "un avant" et "un après" la collision qui a couté la vie à six collégiens.

Une femme "épanouie"

Il a souvent été évoqué que la prévenue était, au moment des faits, une femme déprimée voire dépressive, qui prenait des somnifères et ne se remettait pas de la mort de son père, survenue huit ans jour pour jour avant l'accident. En réalité, l'enquête de personnalité dit plutôt l'inverse.

Famille, proches, collègues : toutes les personnes interrogées sur la personnalité de Nadine Oliveira sont unanimes. Elles décrivent une femme "joviale", "souriante", "heureuse de vivre", "épanouie" et "appréciée de tous". Ses différents employeurs ne lui trouvent aucun défaut, elle était "sérieuse", "ponctuelle", "consciencieuse", "dynamique". En résumé, une employée-modèle.

Une battante

Ainée d'une fratrie de trois enfants, Nadine Oliveira a grandi à Marseille. Elle décrit sa mère comme "autoritaire et dépréciatrice". A l'inverse de son père, "attentionné", "un confident" qui lui enseigne la débrouillardise : à ses côtés, elle apprend à poser des moquettes et des faux plafonds.

Passionnée de danse et bénévole à la SPA, Nadine Oliveira décroche son BEP "comptabilité". Dès l'âge de 18 ans, elle fait son entrée dans la vie active. Energique, elle multiplie les expériences professionnelles. Aide-comptable dans une administration, femme de ménage, agent de soin dans un centre de santé, conditionneuse de fruits : "elle préfère accepter un travail non qualifié plutôt que de rester au chômage", analyse l'expert-psychologue.

Mère-courage

Trois hommes vont croiser sa route et partager son existence, et notamment le père de sa fille, née en 2000. A chaque fois, l'histoire d'amour tourne court. "Elle préfère s'émanciper de relations amoureuses non satisfaisantes". Devenue mère célibataire, elle élève seule sa fille. "Avec son travail, sa fille est devenue toute sa vie", explique la psychologue.

A la fin des années 2000, Nadine Oliveira accueille aussi sous son toit son père, malade d'un cancer. Pendant trois ans, elle va s'occuper de lui en plus de sa fille, tout en poursuivant son activité professionnelle.

Le décès de son père, le 14 décembre 2009, la bouleverse, mais ne brise pas son élan. En 2011, elle se reconvertit dans le commerce. Puis en 2016, elle entame une formation de chauffeur de bus, "une vieille passion pour les gros camions et les trucks américains".

Ce que révèle l'examen de son téléphone

Le jour du drame, date-anniversaire du décès de son père, Nadine Oliveira n'était pas en deuil. Et si certains témoins disent l'avoir vu habillée tout en noir, il s'agit probablement une coïncidence. Ce jour-là, selon l'analyse de son téléphone portable, son esprit était occupé par un début de liaison avec un collègue de travail.

Le jeu de séduction a démarré une semaine plus tôt. Dans les heures qui précèdent la collision, des dizaines de textos sont échangés, avec photo coquine et propositions explicites. Un rendez-vous est pris le soir-même, au fond d'un bus aux vitres teintées, garé au dépôt.

La conductrice avait un peu la tête ailleurs

Le dernier texto arrive sur le téléphone de Nadine Oliveira un quart d'heure avant le drame. Il n'a pas été consulté, la conductrice était au volant.

"On ne peut pas dire que cet échange de textos est la cause de l'accident. Ce serait exagéré : il ne faut pas tirer de conclusions hâtives", analyse Me Philippe Ayral, avocat des parties civiles, "mais cela est contemporain de l'accident, et peut laisser imaginer que ce jour-là, la conductrice avait un peu la tête ailleurs, et n'était pas réellement concentrée sur sa conduite".

Mais pour la défense, "absolument rien dans le dossier ne permet de dire qu'il y aurait un lien avec l'accident". "Au contraire", précise Me Jean Codognés, avocat de la conductrice, "cet échange de texto prouve définitivement que la conductrice n'était en rien déprimée et encore moins suicidaire".