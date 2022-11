Procès du drame de Millas : la conductrice du bus condamnée à cinq ans de prison, dont un ferme

Nadine Oliveira, 53 ans, est reconnue coupable d'homicides et de blessures involontaires, cinq ans après la collision de son bus scolaire avec un TER. L'accident avait fait six morts et 17 blessés parmi les collégiens.

Nadine Oliveira, au premier jour de son procès, le 19 septembre 2022 © Maxppp - Olivier Got Près de cinq ans après l'accident de Millas (Pyrénées-Orientales), la justice a tranché ce vendredi. La conductrice du bus scolaire est reconnue coupable d'une "faute d'inattention et d'imprudence". Poursuivie pour homicides et blessures involontaires, elle est condamnée à cinq ans de prison, dont quatre avec sursis. Nadine Oliveira ne sera pas placée en détention, mais effectuera sa peine à son domicile, avec un bracelet électronique. ⓘ Publicité Le 14 décembre 2017, la collision de son bus scolaire avec un TER, sur un passage à niveau, avait coûté la vie à six collégiens. 17 autres avaient été blessés. Dans son délibéré, le tribunal de Marseille ordonne également : L'annulation des permis de conduire de Nadine Oliveira (de tourisme et de transport de passagers), et interdiction de les repasser dans une durée de cinq ans ;

L'interdiction définitive d'avoir une activité professionnelle en lien avec les transports. Le délibéré a été prononcé en l'absence de la prévenue, qui encourrait une peine maximale de cinq ans de prison ferme. Toujours hospitalisée en unité psychiatrique à Marseille, Nadine Oliveira, 53 ans, n'aurait pas reçu le feu vert des médecins pour se déplacer à l'audience, selon ses avocats. Victime d'une défaillance cardiaque au quatrième jour de son procès, fin septembre, elle avait déjà manqué les deux dernières semaines d'audience. Au moment du délibéré, l'immense salle des procès hors-normes (PHN) de Marseille semblait étrangement vide. L'immense majorité des parties civiles et des avocats, résidant dans les Pyrénées-Orientales, n'ont pas fait le déplacement : ils ont suivi l'audience en visioconférence, depuis la salle des assises du Palais de Justice de Perpignan.