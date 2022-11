Procès du drame de Millas : la conductrice du bus va faire appel de sa condamnation

Il y aura donc un deuxième procès du drame de Millas. Alors que le tribunal de Marseille rendait son délibéré ce vendredi après-midi, les deux avocats de la prévenue ont immédiatement annoncé leur volonté de faire appel. La conductrice du bus a été reconnue coupable et condamné à cinq ans de prison dont un ferme suite à la collision avec un TER qui a fait six morts et 17 blessés en 2017.

Lors du procès qui s'est tenu du 19 au 5 octobre 2002, la défense avait plaidé la relaxe. Selon Me Jean Codognès et Louis Fagniez, "la faute de Nadine Oliveira n'est pas prouvée" : ils soutiennent l'idée d'une défaillance du passage à niveau et dénonce "le manque d'impartialité " des experts judiciaires, "liés à la SNCF".

L'annonce des avocats de la défense provoque la colère et l'exaspération des parties civiles. "C'est insoutenable pour les familles", réagit Maitre Corine Serfati, avocate de la famille de Yonas, l'un des collégiens décédés dans l'accident, "l'idée de revivre un procès aussi lourd, c'est extrêmement douloureux pour eux".

Le procès en appel devrait se dérouler au Palais de justice d'Aix-en-Provence, sans doute au cours de l'année 2024.