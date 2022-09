Procès de l'accident de Millas : la conductrice du TER raconte sa collision avec le bus scolaire

Stèle commémorative aux abords du passage à niveau de Millas (Pyrénées-Orientales), près de cinq ans après l'accident entre un train TER et un car scolaire, qui a coûté la vie à six collégiens.

"Je n’ai rien pu faire, le choc était inévitable." La conductrice stagiaire du TER entré en collision avec un car scolaire en décembre 2017 à Millas (Pyrénées-Orientales) a témoigné ce mercredi devant le tribunal à Marseille. Depuis lundi, la conductrice du bus, 53 ans, est jugée pour homicides et blessures involontaires.

Agée de 40 ans, la conductrice du TER peine à dissimuler son émotion au moment d’évoquer "ce fameux 14 décembre". Peu avant le drame, elle a quitté la gare de Millas avec quelques minutes de retard : "En tant que stagiaire, je mettais plus de temps à faire les manipulations." À ses côtés, dans la cabine de pilotage, se trouve son moniteur, un conducteur aguerri.

"À la sortie d’une courbe, j’ai vu les barrières du passage à niveau fermées. Puis je vois le bus pousser la barrière et la tordre. Je me dis qu’il va reculer, qu’il est allé trop loin et qu’il va s’en apercevoir. Mais il continue d’avancer, à faible allure", raconte Marilyn.

"J'ai sifflé, longuement."

En formation depuis avril 2017 à l’école de conduite de Narbonne, la conductrice stagiaire a déjà validé ses trois premiers modules, et s’apprête à passer le quatrième, "gestion des incidents". Elle vient d’apprendre les gestes d’urgence sans se douter qu’elle va devoir les mettre en pratique aussi rapidement.

"Quand j'ai vu que le bus poussait la barrière, je me suis dit "qu'est-ce qu'il fait ?", je n'ai pas réfléchi, j'ai actionné le bouton du freinage d'urgence et j'ai sifflé, raconte-t-elle. J'ai sifflé longuement en espérant que le bus accélère et dégage la voie. Tout cela se passe très rapidement, le choc était inévitable et très violent."

"Je ne fête plus Noël comme avant."

"Je me souviens de l'endroit exact où j'ai tapé. Pour moi, j'ai vu une silhouette et le reste du bus était vide, ajoute-t-elle. Avec les sirènes, l'hélicoptère, on a compris que le bus était plein d'enfants", ajoute la conductrice, elle-même mère de deux enfants.

Depuis les faits, la vie de cette conductrice a été bouleversée. Chaque 14 décembre, elle pose une journée de congés pour se recueillir sur les lieux de l’accident. "À Noel 2017, j’ai beaucoup pensé aux victimes en voyant mes enfants ouvrir les cadeaux. Aujourd’hui, j’ai surmonté le choc, mais c’est compliqué. Je ne fête plus Noël comme avant ». Elle bénéficie toujours d’un accompagnement psychologique.

Sentiment d'impuissance

Depuis ses premières auditions, Marilyn n’a jamais changé de version : "Je suis catégorique : les barrières étaient fermées. Je n’étais pas préparée à la méchanceté gratuite des gens sur les réseaux sociaux. Mais je sais ce que j’ai vu, c’est pour ça que je tenais à venir aujourd’hui."

En évoquant son sentiment d’impuissance face à un choc "inévitable", la conductrice reconnait avoir longtemps culpabilisé "à cause du retard du train : cela m’a hanté. Si j’avais été à l’heure… Mais j’ai fait les gestes qu’il fallait. Je suis restée accrochée au sifflet jusqu’à l’impact."

"Je suis catapulté."

À son tour, le conducteur-moniteur se présente à la barre du tribunal. Lui aussi a vécu l’accident depuis la cabine de conduite, aux côtés de sa stagiaire. "Tout est allé très vite. J’ai vu le bus avancer, commencer à tordre la barrière. On crie, on comprend qu’il ne va pas s’arrêter."

"Une fois le frein d’urgence actionné, nous étions impuissants. Le temps de lever les yeux, le bus est là, un mur de métal au milieu de la voie. Je me jette en arrière et sous la violence du choc, je suis catapulté sur l’angle d’une cloison"

"Après l’impact, je me relève. J’étais abasourdi par le choc, impressionné par la chaleur dans la cabine. Je cherche Marilyn des yeux avec la crainte qu’elle soit esquintée. Elle était encore debout, accrochée au sifflet."