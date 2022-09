Procès du drame de Millas : la conductrice en soins intensifs après un infarctus, selon son avocat

Après avoir craqué nerveusement jeudi lors de son interrogatoire devant le tribunal, la conductrice du bus accidenté en 2017 à Millas a été transférée ce samedi en soins intensifs "après un infarctus", indique son avocat Me Jean Codognés à France Bleu Roussillon. Nadine Oliveira, 53 ans, est jugée depuis une semaine à Marseille pour homicides et blessures involontaires. Le 14 décembre 2017, la collision de son bus scolaire avec un TER avait coûté la vie à six collégiens, et dix-sept autres avaient été blessés.

Selon Me Jean Codognés, Nadine Oliveira aurait été victime du "syndrome de tako-tsubo", appelé également syndrome du cœur brisé. Cela survient généralement après un stress physique ou psychologique intense. La conductrice "doit passer lundi un troisième scanner à l'hôpital Nord de Marseille", ce qui compromet sa présence devant le tribunal pour la deuxième semaine d'audience.

C'est de la torture

La présidente avait dû suspendre l'audience jeudi soir, alors que la conductrice du bus était à nouveau interrogée sur l'accident. Pressée de questions par les avocats des parties civiles, elle avait craqué nerveusement. Prise d'une crise de sanglots irrépressibles, elle avait été évacuée par les pompiers.

Ce samedi soir, son avocat dénonce une nouvelle fois "l'acharnement" des avocats des parties civiles, "qui se livrent à une compétition pour associer leur nom à des aveux forcés : c'est de la torture digne du Moyen-âge". Depuis les faits, Nadine Oliveira a toujours affirmé avoir vu les barrières du passage-à-niveau ouvertes, même si les nombreuses expertises disent le contraire.

Du coté des parties civiles, les avocats démentent se livrer à un "acharnement gratuit" sur la prévenue. "Nous lui posons les questions que nous devons lui poser. Nous sommes obligés de la mettre face à ses contradictions", indiquait jeudi soir Me Philippe Ayral. "Depuis une semaine, toutes les expertises démontrent que les barrières étaient baissées. Nous pouvons comprendre que Madame Oliveira, au bout de quatre jours, soit en difficulté pour accepter cette idée-là."