Procès du drame de Millas : la défense est "indigne", s'emporte un avocat des parties civiles

"Je n'ai jamais eu pour habitude de critiquer les confrères. Eh bien, à 56 ans, je vais le faire" : au 11eme jour du procès du drame de Millas, un avocat des parties civiles s'en est pris avec virulence à ses deux confrères qui assurent la défense de la conductrice du bus. Lors de sa plaidoirie, Maître Raymond Escalé, ancien bâtonnier des Pyrénées-Orientales, a accusé Mes Jean Codognès et Louis Fagniez d'avoir un comportement "indigne" et "en dessous de ce qu'on est en droit d'attendre".

"On peut plaider ce que l'on veut. Mais cette défense doit se faire dans le respect de la dignité. C'est dans notre ADN d'avocat et c'est la première de nos règles de déontologie", s'emporte Me Raymond Escalé. Il reproche à la défense "des traits d'humour déplacés", "des interventions inutiles", "un mépris" et "un manque de courtoisie" envers les parties civiles.

La défense nous a méprisés

La défense avait déjà essuyé de vives critiques lors de la deuxième semaine d'audience, lorsqu'elle a déposé une requête en récusation. Le procureur avait dénoncé "un dérapage de la part de la défense, qui veut confisquer le procès". Cette procédure rarissime, qui visait à faire destituer la présidente, a généré un stress important pour les parties civiles.

"Qu'on soit bien clair : c'était parfaitement leur droit de déposer cette requête. Mais leur stratégie me dépasse. Était-ce de l'improvisation ? Une maladresse ? Je n'en sais rien", s'interroge Me Raymond Escalé, qui juge l'attitude de la défense "malvenue dans un dossier aussi dramatique". "Il a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas", lâche un autre avocat des parties civiles.

La défense contre-attaque

De l'autre côté de la barre, l'avocat de la conductrice du bus a encaissé les attaques sans broncher. Mais à la suspension d'audience, Me Jean Codognès riposte au micro de France Bleu Roussillon.

"Ce qui est indigne, pour un avocat des parties civiles, c'est de méconnaître les droits de la défense, la liberté de la défense, la liberté d'argument, la liberté de stratégie. Que des avocats puissent oublier ce fondement démocratique, c'est grave et c'est indigne de la robe qu'ils portent".

Le procès s'achève ce mercredi avec les réquisitions du procureur, puis les plaidoiries de la défense.