Procès du drame de Millas : la personnalité déroutante de la conductrice du car accidenté

Au premier jour de son procès devant le tribunal correctionnel, la conductrice du bus scolaire percuté par un train en 2017 à Millas (Pyrénées-Orientales) décline toute responsabilité et met en cause le fonctionnement du passage-à-niveau. Sans un mot pour les parties civiles…

La voilà donc, cette Nadine Oliveira. Pendant près de cinq ans, cette femme n’était qu’un nom dans la procédure. Depuis la collision de son bus scolaire avec un TER qui a coûté la vie à six collégiens le 14 décembre 2017, elle vivait terrée, dans l’anonymat, fuyant la foule et les caméras. Mais depuis ce lundi, jour d’ouverture de son procès pour « homicides et blessures involontaires » devant le tribunal correctionnel de Marseille, la conductrice de bus de Millas a désormais un visage.

Dans l’immense salle d’audience réservée aux procès hors-normes, Nadine Oliveira est assise face à la présidente, dos au public et aux parties civiles. Ce n’est qu’à sa première prise de parole que son visage apparait enfin sur la dizaine d’écrans géants qui tapissent la salle.

Deux accrochages au cours de l’année précédant le drame

Lunettes relevés sur ses cheveux châtains coupés aux épaules, cette femme de 53 ans se tient droite sur le banc des prévenus, veste noire et chemisier jaune doré. Au moment de répondre aux premières questions, sa main cherche fébrilement la présence du chien d’assistance assis à ses côtés (un dispositif également mis à disposition des parties civiles).

Que se passe-t-il dans la tête de la prévenue alors que le tribunal entame l’examen des faits ? D’une voix mal assurée, elle se contente de répondre brièvement aux questions. « Mon métier de conductrice me plaisait beaucoup », confie-t-elle, « j’étais prudente et consciencieuse ».

Mais pas irréprochable… Par deux fois dans l’année précédant le drame, elle a été impliquée dans des accrochages sans gravité : la première fois c’était pour « éviter une voiture », se défend-elle, la seconde « à cause d’un problème de signalisation ». Du bout des lèvres, elle reconnait aussi avoir été verbalisée deux semaines avant le drame, pour l’utilisation d’une oreillette au volant.

« la barrière était ouverte, je suis passée »

Arrive le moment où Nadine Oliveira est invitée à faire sa première déposition sur les faits. Son récit est succin. Elle raconte le départ du collège de Millas, avec quelques minutes de retard. En deux phrases, elle évoque le court trajet jusqu’au passage-à-niveau. Avant de conclure avec ces mots, maintes fois répétés au cours de l’instruction : « la barrière était ouverte, je suis passée ».

Pressée de questions par la présidente, la prévenue peine à donner des détails. Non, elle n’a pas cherché à rattraper le retard du bus. Non, il est impossible qu’elle ait pu être distraite au moment de franchir le passage-à-niveau. « Il n’y a eu aucun signal sonore ou lumineux », précise-t-elle avant de fondre subitement en larmes.

« Je m’engage sur le passage, je m’apprête à passer une vitesse. Et puis, plus rien… ». Après de longs sanglots, elle ajoute : « je me suis réveillée par terre, avec pleins de cris, des enfants par terre. J’ai essayé de me lever, mais je ne pouvais plus bouger ».

Des parties civiles sur leur faim

C'est peu dire que les parties civiles nourrissaient d’immenses attentes pour ce premier jour d’audience, et ce premier face-à-face avec la conductrice : découvrir son visage, entendre ses premiers mots, la manière dont elle allait les dire. Certains espéraient des excuses, d’autres des mots de compassion.

Peine perdue : de toute la journée, la conductrice n'aura pas un seul mot pour les 6 enfants décédés et les 17 autres blessés. Lorsqu'un avocat lui demande : « que représente pour vous la date du 14 décembre ? », sa réponse du tac-au-tac stupéfie l'auditoire. Spontanément, cette date n'évoque pas, pour elle, le jour où son bus scolaire a été coupé en deux par un TER. « C'est la date de la mort de mon père, en 2009 ». Huit ans, jour pour jour, avant le drame.

Deux témoignages accablants

A la fin de cette première journée d’audience, deux témoins viennent mettre à mal la défense de la conductrice. Aux yeux des juges d'instruction, ce sont les deux témoins-clé, ceux qui étaient le plus près du lieu de l'accident.

Ces deux hommes, employés de la Saur, circulaient sur la même route dans leur véhicule de service, mais en sens inverse, de l'autre côté du passage-à-niveau. Eux, se sont arrêtés. Car ils ont vu les barrières se baisser, les signaux lumineux fonctionner.

« J'ai vu le bus faire sa manœuvre, s'engager sur le passage à niveau et pousser la barrière doucement. Je me suis dit "mais qu'est-ce qu'elle fait ?"», indique le premier, « on n'en croyait pas nos yeux »

« C'est arrivé tellement vite, ajoute le second, on a vu le bus pousser la barrière, on a entendu le klaxon du train et la collision a eu lieu ». Près de 5 ans après les faits, les deux hommes indiquent qu'ils sont encore hantés par cette vision, par le bruit de la collision, et les corps des enfants éparpillés sur les voies.

Sur le banc des prévenus, la conductrice du bus reste stoïque. Elle n'a qu'une seule chose à répondre : « J’ai mes souvenirs, ils ont les leurs. les barrières étaient ouvertes ».