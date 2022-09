Procès du drame de Millas : la requête contre la présidente est rejetée

Il n'y aura pas de retour à la case départ : le procès du drame de Millas va pouvoir reprendre après le rejet de la requête déposée par la défense. Les deux avocats de la conductrice du bus ont tenté un coup de force ce lundi matin, au démarrage de la deuxième semaine d'audience. En déposant une "requête en récusation", ils espéraient faire tomber la présidente, à qui ils reprochent "un manque d'impartialité", et redémarrer le procès à zéro avec un nouveau magistrat.

Comme le veut la procédure, la requête a été examinée ce lundi matin par le premier président de la Cour d'appel. Ce dernier a considéré que la présidente n'avait commis aucune faute de nature à la sanctionner.

Il n'y a pas eu de manquement à l'impartialité. La présidente du tribunal a même fait preuve de délicatesse et d'humanité envers les deux parties. Sa prise de position [jeudi en clôture de la quatrième journée d'audience] ne présume en rien de l'issue du procès ou de la culpabilité de la prévenue. Le premier président de la cour d'appel d'Aix-Marseille.

Les avocats de la défense ne sont pas suivis et devront payer une amende de 150€.

Nadine Oliveira, 53 ans, est jugée depuis une semaine à Marseille pour homicides et blessures involontaires. Le 14 décembre 2017, la collision de son autocar scolaire avec un TER avait coûté la vie à six collégiens et 17 autres avaient été blessés.

Procédure rarissime

Pour justifier le déclenchement de cette procédure rarissime, les avocats de la défense ont expliqué que la présidente avait tenu la semaine dernière "des propos faisant craindre un manque d'impartialité". Ils évoquent l'une de ses prises de parole, intervenue jeudi alors que l'audience venait d'être suspendue, suite au malaise de la prévenue.

La présidente avait notamment fait part de son émotion à l'issue de quatre journées d'audience très éprouvantes. Elle avait aussi adressé des pensées à l'une des parties civiles, jeune survivant de l'accident, à quelques jours de son 18eme anniversaire.

Colère du procureur

A l'annonce de la requête à son encontre, la présidente a semblé agacée et éprouvée ce lundi matin. De son côté, le procureur n'a pas masqué sa colère : "cette procédure est totalement déplacée, il s'agit d'un dérapage de la part de la défense, qui veut confisquer le procès".

Le rejet de la requête ne veut pas dire pour autant que le procès va reprendre immédiatement. Car se pose aussi la question de l'état de santé de la prévenue, toujours hospitalisée en cardiologie après son malaise à l'audience jeudi. Une expertise médicale pourrait être demandée, avant la reprise des débats. Ce matin sur France Bleu Roussillon, Me Fagniès l'un de ses deux avocats a expliqué que Nadine Oliveira avait fait un double infarctus au coeur et au foie.