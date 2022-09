Procès du drame de Millas : "le jour où j'ai jeté le sapin de Noël par la fenêtre"

Personne ne peut imaginer la douleur de perdre un enfant. A part ceux qui l'ont vécu. Au 7eme jour du procès de la catastrophe de Millas, les parents des collégiens décédés dans l'accident de leur bus scolaire se sont succédés à la barre pour raconter leurs vies brisées par ce "jeudi noir". Entre chagrin, colère et souffrance.

La même expression revient en boucle : "Nous ne vivons plus, nous survivons". Quelle que soit la sentence prononcée par le tribunal envers la conductrice du bus, "cela ne ramènera pas les enfants", lâche Fabien Bourgeonnier, le père de Loïc. "Pour nous, le malheur, c'est à perpétuité".

"Notre vie est bouleversée à tout jamais", confirme son épouse Marjorie, qui n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle. "Je ne suis plus compatible avec les gens".

Après le drame, elle a été hospitalisée pendant quatre mois, "mais cela ne m'a rien apporté. J'ai pris un chien qui a été mon médicament et qui l'est toujours". Son nom, Olya, est formée à partir des initiales des quatre collégiens "décédés sur le coup" le soir de la collision.

"Je ne verrai jamais mon fils grandir, avoir son permis, se marier, avoir des enfants", regrette Sandra, la mère de Teddy. Elle raconte cette journée du 18 décembre, au chevet de son enfant hospitalisé dans un état désespéré. "Il a fallu lui dire au revoir et le débrancher. Comme si on le tuait une seconde fois".

La douleur est tellement insurmontable que Sandra tombe dans le coma. "A ce moment-là, j’aurais voulu ne pas me réveiller. Mais Teddy disait qu’il fallait profiter de la vie. Alors c’est ce que j’essaye de faire, chaque jour".

Continuer malgré la douleur

A la barre, le père d'Ophélia tente d'imaginer ce que serait devenue sa fille aujourd'hui. "Elle aurait 18 ans. Quelle serait sa jeunesse, ses envies, ses occupations ? Beaucoup de questions me rongent".

Les larmes aux yeux, Stéphane Mathieu raconte sa détresse dans les jours qui ont suivi l'accident. "Rentré à la maison, j’ai pris le sapin de Noël que j'avais décoré avec Ophélia et le l'ai jeté par la fenêtre. Nous avons rangé ses habits et ses jouets dans un placard". Il lui faudra attendre trois ans avant d'avoir la force de pénétrer dans la chambre de sa fille : "le lit était encore défait, comme si elle était partie le matin-même".

Près de cinq ans après le drame, le père d'Ophélia ne parvient pas à surmonter le traumatisme. Incapable de reprendre son activité professionnelle, il a été placé en invalidité. Dans un endroit secret, au pied des montagnes catalanes où il aimait tant randonner avec sa fille, il a "érigé une jolie licorne, son animal préféré, au sommet d’un arbre".

Dans l'immense salle d'audience où certains craquent et d'autres étouffent des sanglots, les photos des collégiens disparus s'affichent sur les écrans géants. Mais Suzanne Fabresse, la grand-mère de Yonas, a demandé que soit diffusée l'image d'une plume. "C'est comme cela que je communique avec mon petit-fils : il m'envoie des messages depuis le ciel. Des fois, il m'arrive de marcher dans des lieux insolites, une plume tombe : c'est Yonas".

A l'issue de leurs témoignages, la plupart de ces parents se disent "apaisés" et "soulagés", mais expriment un regret : ils auraient souhaité pouvoir parler devant la prévenue. Or, la conductrice du bus, Nadine Oliveira, est toujours absente de l'audience. Hospitalisée depuis sa défaillance cardiaque en pleine audience jeudi, elle a quitté les soins intensifs. Selon les médecins, elle pourrait sortir de l'hôpital vendredi.