Procès du drame de Millas : la défense dénonce "la main invisible" de la SNCF

Et s'il y avait un autre scenario ? Au dernier jour du procès du drame de Millas, les avocats de la conductrice du bus ont plaidé la relaxe, et tenté d'instiller le doute quant au déroulé des événements, le 14 décembre 2017 à Millas. Ce jour-là, la collision d'un bus scolaire avec un TER avait fait six morts et 17 blessés parmi des collégiens qui revenaient de l'école.

ⓘ Publicité

"J'ai la preuve absolue que la barrière était ouverte, et je vais vous en faire la démonstration", assène Me Jean Codognés, en taxant les experts judiciaires "d'incompétence" et de "partialité". A la barre, il donne lecture de plusieurs dépositions de riverains, recueillies dans le cadre de l'enquête, signalant des "dysfonctionnements à répétition" du passage-à-niveau n°25 de Millas, dans les semaines qui ont précédé la catastrophe.

seuls contre tous

Selon cet avocat de la défense, l'enquête a été entachée : "les constatations scientifiques ont été triturées, et je pèse mes mots". Il accuse certains experts d'être liés à la SNCF, et reproche aux enquêteurs de ne pas avoir exploré certaines pistes, notamment l'hypothèse d'un acte de malveillance. "Tout au long de ce dossier, il y a la main invisible de la SNCF", enchaine Me Louis Fagniez, l'autre avocat de la conductrice.

Aux yeux de la défense, les investigations n'ont pas été complètes car le dossier aurait été "pollué" par l'irruption du politique. Jean Codognés croit savoir que deux Premiers ministres sont intervenus par courrier pour accélérer la procédure : "Pour les pouvoirs publics, mieux vaut une injustice qu'un grand désordre"

"Dans ce dossier rempli d'adversité, nous sommes seuls contre tous. Face à une armada d'accusations", proclame Me Louis Fagniez. "Mais aucune expertise technique ne vient démontrer le moindre contact entre la barrière et l'avant de l'autocar". Concernant les témoignages recueillis dans la cadre de l'enquête , l'avocat rappelle que "six personnes disent avoir vu les barrières ouvertes, quand 24 les ont vues fermées. Pourquoi en privilégier certains ?"

Des éléments "accablants", selon le procureur

Au cours de son réquisitoire ce mercredi matin, le procureur Michel Sastre était revenu sur les "éléments accablants" qui permettent selon lui de retenir la responsabilité de la conductrice. À ses yeux, les nombreuses expertises viennent corroborer ce que disent les témoins directs du drame : les barrières du passage à niveau "étaient fermées", et Nadine Oliveira a "forcé le passage".

"Toutes les hypothèses ont été étudiées". Défaillance technique, acte de malveillance, présence d'un autre bus : "la justice s'est appliquée à fermer toutes les portes". Pendant de longues minutes, le procureur s'est appliqué à démonter les conclusions de l'expert privé cité par la défense vendredi dernier, et dont il fustige "le manque de rigueur scientifique".

Le résultat de la routine

Au contraire, il ne fait aucun doute, aux yeux du ministère public, que Nadine Oliveira n'a pas eu une conduite appropriée dans les minutes qui ont précédé le drame. Comme l'a dévoilé le chronotachygraphe du bus, elle "a grillé un stop", elle "n'a pas respecté un cédez le passage", elle a "chevauché la ligne blanche".

"Ce franchissement du passage à niveau fermé est le résultat de la routine", ce mot que Nadine Oliveira "n'a pas accepté, elle qui se dit ultra-vigilante", a poursuivi le procureur. "Cette routine dans laquelle elle s'était plongée a eu pour conséquence qu'elle a commis des fautes de conduite, n'a pas vu les feux rouges, la lisse baissée, la barrière opposée baissée"

Une peine d'un an ferme requise

A l'issue de son réquisitoire, le procureur a réclamé une peine de cinq ans de prison dont quatre avec sursis à l'encontre de Nadine Oliveira. Le parquet demande également :

une obligation de soins

l'obligation d'indemniser les victimes,

l' annulation de ses permis de conduire avec interdiction de les repasser pendant cinq ans,

de conduire avec interdiction de les repasser pendant cinq ans, l'interdiction définitive d'avoir une activité professionnelle et sociale en lien avec le transport routier ainsi qu'une activité professionnelle en lien avec les enfants.

"Oui, on est satisfait, mais on sait très bien que ça ne va pas aboutir à cinq ans de prison", réagit Stéphan Mathieu, le père d'Ophélia, une collégienne décédée dans l'accident: "Ça serait juste et symbolique qu'il y ait au moins trois ans de prison, je pense. Après en ce qui concerne le permis de conduire, c'est tout à fait légitime (...) une personne ne peut pas continuer à faire ce qu'elle a fait en ayant tué six enfants et blessé 17 autres gravement. Donc oui c'est tout à fait légitime".

La prévenue toujours absente

De ce procès, le procureur Michel Sastre veut aussi retenir "la dignité et le courage" des parties civiles. "Ce que nous avons entendu ne manque pas de redonner foi en la nature humaine". Malgré ce drame qui a "volé" six enfants, les parties civiles ont "ouvert des chemins de pardon". À l'inverse, le procureur déplore le "manque d'empathie" et "l'entêtement" de la prévenue. "On regrettera qu'il n'y ait pas eu un mot en direction des enfants".

Plusieurs parties civiles ont d'ailleurs décidé de boycotter les plaidoiries de la défense. "Nadine Oliveira n'était pas là pour nous écouter, alors je ne vois pas pourquoi j'écouterais sa défense", explique Suzanne Fabresse, la grand-mère d'un collégien décédé.

La conductrice du bus est absente de l'audience depuis deux semaines. Hospitalisée au quatrième jour du procès suite à une défaillance cardiaque, elle a été transférée dans une clinique psychiatrique.

"Il aurait fallu qu'elle soit là. Au moins pour dire aux enfants : je suis désolée, je m'excuse", regrette Nassera, la mère d'une collégienne gravement blessée dans l'accident. "On ne lui demandait pas grand chose : être empathique, avoir un regard pour les enfants. Il n'y a rien eu. Et cela fait souffrir les familles"

Le jugement du tribunal est mis en délibéré au 18 novembre à 14 heures. La peine maximale encourue est de 5 ans de prison ferme et 75.000 euros d'amende.