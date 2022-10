Procès de l'accident de Millas : le procureur requiert un an de prison ferme contre la conductrice du bus

Au dernier jour du procès du drame de Millas, une peine de cinq ans de prison dont quatre avec sursis a été requise à l'encontre de Nadine Oliveira, la conductrice du bus accidenté de Millas. Le parquet réclame également une obligation de soins, une annulation de ses permis de conduire avec interdiction de les repasser pendant cinq ans, et une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle en lien avec des enfants. La collision du bus scolaire avec un TER avait fait six morts et 17 blessés, le 14 décembre 2017.

Dans son réquisitoire, le procureur Michel Sastre est revenu sur les "éléments accablants" qui permettent de mettre en cause la responsabilité de la conductrice. À ses yeux, les nombreuses expertises viennent corroborer ce que disent les témoins directs du drame : les barrières du passage à niveau "étaient fermées", et Nadine Oliveira a "forcé le passage".

"Toutes les hypothèses ont été étudiées". Défaillance technique, acte de malveillance : "la justice s'est appliquée à fermer toutes les portes". Pendant de longues minutes, le procureur s'est appliqué à démonter les conclusions de l'expert privé cité par la défense vendredi dernier, et dont il fustige "le manque de rigueur scientifique".

Au contraire, il ne fait aucun doute, aux yeux du ministère public, que Nadine Oliveira n'a pas eu une conduite appropriée dans les minutes qui ont précédé le drame. Comme l'a dévoilé le chronotachygraphe du bus, elle "a grillé un stop", elle "n'a pas respecté un cédez le passage", elle a "chevauché la ligne blanche".

De ce procès, Michel Sastre veut aussi retenir "la dignité et le courage" des parties civiles. "Ce que nous avons entendu ne manque pas de redonner foi en la nature humaine". Malgré ce drame qui a "volé" six enfants, les parties civiles ont "ouvert des chemins de pardon". À l'inverse, le procureur déplore le "manque d'empathie" et "l'entêtement" de la prévenue. "On regrettera qu'il n'y ait pas eu un mot en direction des enfants".

Parole à la défense

Le procès doit maintenant se conclure avec les plaidoiries des deux avocats de la défense, Maîtres Jean Codognès et Louis Fagniez. Plusieurs parties civiles ont décidé de boycotter cette dernière séquence du procès. "Nadine Oliveira n'était pas là pour nous écouter, alors je ne vois pas pourquoi j'écouterais sa défense", explique Suzanne Fabresse, la grand-mère d'un collégien décédé.

La conductrice du bus est absente de l'audience depuis deux semaines. Hospitalisée au quatrième jour du procès suite à une défaillance cardiaque, elle vient d'être transférée dans une clinique psychiatrique.

Le jugement du tribunal ne sera pas rendu immédiatement. Il devrait intervenir fin novembre. La peine maximale encourue est de 5 ans de prison ferme et 75.000 euros d'amende.