Procès du drame de Millas : les victimes "ne cherchent pas la vengeance, juste une peine adaptée"

Cinq ans d'attente avant le procès. Puis plus d'un mois de patience supplémentaire pour le jugement. Les victimes de l'accident de Millas prendront connaissance du jugement du tribunal de Marseille ce vendredi après-midi. La conductrice du car scolaire, Nadine Oliveira , est la seule poursuivie dans ce dossier. L'accident de décembre 2017 a coûté la vie à six collégiens et en a blessé 17 autres.

ⓘ Publicité

À l'image du procès, le délibéré s'annonce lui aussi hors-norme . Il pourrait durer plus d'une heure, selon les avocats. Car en plus de la peine ou de la relaxe qui va être prononcée, il va falloir statuer sur les demandes des quelques 130 parties civiles.

"L'argent est la seule façon de prendre en compte ces préjudices"

Me Marie Mescam

Ces victimes attendent la reconnaissance de préjudices spécifiques. "Par exemple, le préjudice d'angoisse de mort imminente, précise Me Marie Mescam, qui défend 42 parties civiles. Ces enfants ont vu la mort arriver. Il y a aussi le préjudice de camaraderie, pour ceux qui se sont retrouvés au milieu d'une scène de guerre avec, à côté d'eux, le corps d'un camarade décédé."

Sans compter le préjudice d'attente et d'inquiétude pour les parents qui ont patienté des heures avant de connaître l'état de leur enfant. Et pour répondre à ces préjudices spécifiques, "l'argent est la seule façon de les prendre en compte."