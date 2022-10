Procès du drame de Millas : quand l'émotion submerge un avocat des parties civiles

D'un coup, sa voix s'est brisée. Et l'espace de quelques secondes, le tribunal s'est souvenu que sous la robe noire de l'avocat, se dissimule un être humain. A l'occasion des plaidoiries des parties civiles ce lundi, au 10eme jour du procès du drame de Millas, l'avocat Eric Moutet a été submergé par l'émotion au moment d'évoquer le souvenir de Teddy, l'un des collégiens décédés des suites de l'accident.

"Je n'ai pas cherché à réprimer ou cacher mon émotion", confie l'avocat inscrit au barreau de Paris. Dans ce dossier "terrible et terrifiant", Eric Moutet reconnait s'être "laissé embarquer à l'évocation de ce petit garçon de 11 ans", décédé des suites de ses blessures quatre jours après la collision. La semaine dernière, sa maman avait évoqué à la barre ce jour du 18 décembre où il avait fallu "lui dire au revoir et le débrancher : comme si on le tuait une seconde fois".

A l'image de nombreux avocats, Eric Moutet admet être "bouleversé" par les récits poignants entendus ces deux dernières semaines à l'audience. "L'autre jour, le papa d'une petite victime de 13 ans a fait diffuser une photo prise à son anniversaire. Je me suis immédiatement identifié", raconte ce père de quatre filles.

P*** ! On laisse son gosse le matin dans un car en disant 'à tout à l'heure ma chérie', et on ne la revoie plus jamais. C'est affreux... Me Éric Moutet

Malgré l'effroyable bilan de la catastrophe, Eric Moutet n'a pas souhaité accabler la conductrice dans sa plaidoirie. "Il ressort des expertises et des témoignages que la barrière était fermée. Mais la conductrice n'est pas pour autant une criminelle de sang. Elle est poursuivie pour des faits involontaires. Cette femme a commis une faute d'inattention. Une faute que n'importe qui aurait pu commettre, moi le premier".