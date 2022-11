Procès du drame de Millas : réactions des avocats et parties civiles après l'annonce du jugement

Le tribunal de Marseille a rendu son jugement ce vendredi, Nadine Oliveira est condamnée à 5 ans de prison, dont 1 an ferme. La conductrice est reconnue coupable d'homicides et de blessures involontaires, suite à la collision entre son bus scolaire et un TER à Millas, le 14 décembre 2017.

La défense a déjà annoncé qu'elle ferait appel, ce qui veut dire qu'un nouveau procès se tiendra dans les mois à venir. En attendant, parties civiles et avocats réagissent à ce délibéré.

"C'est honteux. Elle n'a rien, rien du tout" - Suzanne Fabresse, grand-mère d'un des collégiens décédés

Beaucoup de parties civiles se sont indignées de cette peine, lorsque le tribunal a annoncé que l'année de prison ferme serait effectuée à domicile, sous la surveillance d'un bracelet électronique. "Elle va recevoir ses copines et boire du thé", s'offusque Suzanne Fabresse, la grand-mère de Yonas, un des six collégiens décédés dans l'accident. "Elle n'a rien, rien ! Parce qu'elle n'aura pas un jour de prison. C'est pour mon fils. J'ai le cœur brisé depuis le 14 décembre 2017."

Se préparer à un nouveau procès

Du côté des avocats de la défense, on déplore à contrario le jugement du tribunal correctionnel de Marseille. Ils demandaient la relaxe. "Nous estimons que cette décision est entachée de partialité. Le tribunal a répondu à une demande sociale et émotionnelle, explique Me Jean Codognès. C'est un accident de la circulation qui a eu des conséquences très graves. Et donc, la justice apporte une réponse au chagrin, à la souffrance des parents et des victimes. Mais dans ces conditions, on sacrifie cette femme." Me Jean Codognès a d'ailleurs annoncé ce vendredi après-midi faire appel.

"On va recommencer à zéro"

Pour les familles de victimes, il faut désormais se préparer à un deuxième procès. "On va recommencer à zéro. Mais on va être prêt pour ça, assure Fabien Bourgeonnier, le père de Loïc et président de l’association "À la mémoire de nos anges". Peut-être qu'elle payera plus. Est-ce que cette fois-ci elle pourra le suivre ?"