Procès du drame de Millas : réécoutez l'émission spéciale de France Bleu Roussillon

Analyser le délibéré du tribunal correctionnel de Marseille, expliquer ce que va changer avec l'appel, France Bleu Roussillon vous propose une émission spéciale ce vendredi après le jugement rendu dans l'affaire du drame de Millas.

ⓘ Publicité

Avec comme invités : Jacqueline Amiel-Donat professeur de droit à l'université de Perpignan, Me Julien Audier-Soria avocat de la famille du petit Yonas, Me Jean Codognès avocat de la conductrice du bus, le maire de Millas Jacques Garsau et celui de Saint-Feliu-d'Avall Roger Garrido.

loading

À lire aussi Procès du drame de Millas : la conductrice du bus condamnée à cinq ans de prison, dont un ferme