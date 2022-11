Procés du drame de Millas : tout ce qu'il faut savoir sur le délibéré, ce vendredi

Cinq ans après, c'est l'heure du jugement dans le procès du drame de Millas. Le tribunal de Marseille rend son délibéré ce vendredi à 14 heures. Après les trois semaines de procès (du 19 septembre au 5 octobre), la justice doit dire si elle condamne la conductrice du bus, Nadine Oliveira, unique personne poursuivie pour cette collision avec un TER qui a coûté la vie à six collégiens et en a blessé 17 autres.

A l'image du procès, le délibéré s'annonce lui aussi hors-norme. Il pourrait durer plus d'une heure, selon les avocats. Car en plus de la peine ou de la relaxe qui va être prononcée, il va falloir statuer sur les demandes des quelques 130 parties civiles.

Contrairement au procès, l'immense majorité des familles et des avocats ont décidé de ne pas se déplacer jusqu'à Marseille. Elles vont suivre le délibéré en visioconférence, depuis la salle des assises du Palais de justice de Perpignan. C'est donc sur un écran de télévision que les parties civiles vont découvrir le dénouement de cette affaire qui a bouleversé leur vie.

La prévenue toujours absente ?

A l'inverse, l'immense salle d'audience de Marseille va sembler bien vide, au moment où la présidente entamera la lecture de son délibéré. Même la prévenue sera sans doute absente. Elle est toujours hospitalisée depuis sa défaillance cardiaque au 4eme jour de son procès , fin septembre.

Absente des deux dernières semaines de son procès, Nadine Oliveira a d'abord été admise en cardiologie, avant de rejoindre un hôpital psychiatrique de Marseille, où elle séjourne depuis.

Nadine Oliveira souhaite être présente à l’audience, mais ce sont les médecins, et notamment son psychiatre, qui vont décider si elle est apte à assister au délibéré , selon son avocat, Maître Jean Codognès

La décision ne sera pas connue avant la mi-journée, ce vendredi.

La prévenue encourt cinq ans de prison

En premier lieu, le tribunal va devoir dire si la conductrice du bus est, oui ou non, coupable d'homicides et de blessures involontaires. Si la réponse est oui, quelle peine ? La prévenue risque un maximum de cinq ans de prison.

Le mois dernier, le procureur avait justement requis cinq ans de prison, dont quatre avec sursis , avec obligation de soins et d'indemniser les victimes. Il avait aussi réclamé l'annulation de ses permis de conduire, et une interdiction à vie d'avoir une activité professionnelle en lien avec des enfants.

Pour le procureur, comme pour les parties civiles, la responsabilité de Nadine Oliveira ne fait aucun doute. Au vu des expertises et des témoignages, ils ont acquis la certitude que la barrière du passage-à-niveau était bien fermée au moment où le bus s'est engagé sur les voies.

A l'inverse, la défense estime que rien n'est prouvé et qu'il reste "des zones d'ombre". Elle soulève aussi « des conflits d'intérêts entre les experts et la SNCF ». "L_e problème du dossier n'est pas de savoir si la barrière était levée ou baissée, c'est d'avoir la preuve qu'elle était baissée_", insiste Me Codognès. En cas de condamnation, les avocats de Nadine Oliveira annoncent qu’ils feront appel. Un éventuel nouveau procès se tiendrait à Aix-en-Provence.