Procès du féminicide à Valence : "un signal fort envoyé à toutes les victimes de violences conjugales"

Aïcha Boualem était sur le bon chemin. Victime d'un mari violent qui la frappait et la harcelait depuis des mois, elle avait engagé des démarches pour s'en sortir. La justice avait même déjà interdit au conjoint violent de s'approcher et d'entrer en contact avec elle. Aïcha était suivie par une association d'aide aux femmes victimes, accompagnée aussi par son avocate Guylane Rassouli. Elle s’était même vue proposer le téléphone grave danger par la justice. Il n'y en avait que deux disponibles dans le département à l'époque. Ce dispositif de téléprotection permet d’alerter les forces de l’ordre en cas de danger. Mais Aïcha l'a refusé.

Il l'a fait !

Dans sa plaidoirie mercredi l'avocate a expliqué combien cette affaire l'avait émue et questionnée. Car sa cliente devait justement le jour du drame passer lui déposer sa dernière plainte contre son mari violent. Elle n'est jamais venue. Elle a été poignardée devant un bureau de tabac entre la rue des Alpes et la rue Faventines. Quatorze coups de couteau dans le cou, le thorax et dans le dos. Guylane Rassouli était de permanence pénale ce jour là pour le barreau de la Drôme. C'est donc un coup de fil du commissariat qui lui apprend qu'elle doit venir en garde à vue pour un homme qui a tué sa femme. Elle comprend en reconnaissant le nom du mari violent. "Ma première pensée a été : il l'a fait. Car il y avait eu beaucoup d'alertes mais c'est très difficile de s'imaginer que des menaces peuvent être mises à exécution. J’étais stupéfaite" se souvient l'avocate.

Il faut accepter d'être aidée

Guylane Rassouli l'avoue, à cet instant "on a le sentiment qu'on à tous failli à notre mission et d'un autre côté lorsque l'on regarde ce dossier on se rend compte que c’est une personne qui a bénéficié de beaucoup de soutien et de beaucoup d’accompagnement.

Ce que ça démontre c'est que le déclic doit venir de la personne elle même, qu'elle accepte les mains qui lui sont tendues

L'avocate poursuit : "c’est une étape difficile à franchir, parce que l'on a toujours le souhait de ne pas déranger, le souhait que la situation s’améliore ou de s'en sortir seule". Les mains n'ont peut-être pas été saisies à temps précise Guylane Rassouli, qui reprend : "ce n'est pas rejeter la faute sur quiconque, c'est juste un concours de circonstance qui a fait que l'on a raté le coche". Mais la jeune femme espère qu'à travers ce procès : "c'est un signal fort qui est envoyé à toutes les victimes de violences conjugales : se dire que l'on peut éviter d'avoir un destin funeste si on accepte d’être aidée et que l'on accepte les mains qui nous sont tendues".