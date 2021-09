Procès du féminicide de Chauray : "Je n'ai jamais eu l'intention un jour de tuer ma femme"

Le procès de Bernard D. a débuté ce lundi 13 septembre devant la cour d'assises des Deux-Sèvres. L'homme de 74 ans est accusé d'avoir assassiné sa femme à Chauray en 2017 et d'avoir enterré le corps dans leur jardin.

Le procès a débuté à 14 heures ce lundi 13 septembre. La cour d'assises des Deux-Sèvres juge un homme de 74 ans accusé d'avoir assassiné sa femme Jacqueline et de l'avoir enterrée dans le jardin de leur maison à Chauray, près de Niort en fin d'année 2017.

L'accusé demande pardon

La préméditation est balayée par l'accusé dans ses premières déclarations. "Je n’ai jamais eu l’intention un jour de tuer ma femme", dit-il lorsqu'il est interrogé par la présidente de la cour. Avant cela, le septuagénaire, en chemisette bleue claire, les cheveux gris blancs un peu dégarnis, le visage masqué présente des excuses à la famille. "J'ai fait ce que j'ai fait, je l'ai reconnu. Ça aurait pu être évité", dit-il, évoquant un internement un psychiatrie. Elle y avait fait déjà plusieurs séjours.

C'est surtout sur le profil de l'accusé et le fonctionnement du couple que les débats se concentrent lors de cette première journée. Un couple décrit comme "assez isolé". Pas vraiment d'amis, des relations distendues avec la famille. Bernard et Jacqueline se marient en 1967, il y a un divorce, un remariage et une nouvelle procédure de divorce qui ne va pas à son terme.

Des violences conjugales récurrentes ?

A l'enquêteur de personnalité, les enfants parlent des "d'un père peu présent, de relations extra-conjugales, des rapports houleux, voire violents". "Il la jetait par terre, la tirait par les cheveux, la piétinait", témoigne l'une des sœurs de la victime à la barre, qui évoque aussi "des marques de strangulation" sans pouvoir préciser la date. Des violences contestées l’accusé par la voix de son avocat. Le retraité n'a d'ailleurs jamais été condamné pour cela.

Les débats reprennent ce mardi 14 septembre à 9 heures. Enquêteurs, médecins légistes ou encore experts psychiatres et psychologues seront entendus. Le verdict est attendu ce mercredi. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.