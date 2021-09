Procès du féminicide de Chauray : la question de la préméditation de l’accusé au cœur des débats

Me Christian Blazy et Me Margaux Masson défendent les parties civiles

Journée dense aux assises des Deux-Sèvres. Les auditions se sont enchaînées au deuxième jour du procès d’un homme de 74 ans, accusé d’avoir assassiné sa femme. C’était fin 2017 à Chauray. Son corps avait été retrouvé enterré le jardin du pavillon du couple. Enquêteurs, médecin légiste, psychologue, psychiatre, plusieurs parties civiles et l'accusé ont été entendus.

Interrogé en fin de soirée pendant près de deux heures, autorisé à faire tomber le masque, le septuagénaire maintient qu'il reconnait avoir tué son épouse mais pas d'avoir eu le projet de le faire. La non-préméditation,"un point sur lequel vous avez toujours été fixe" fait remarqué la présidente. Ce n'est pas le cas pour d'autres choses, comme la date du crime, longuement évoquée lors de cette journée.

Des recherches sur la location de pelleteuse avant ou après le crime ?

L’accusé évoque dans ses premières déclarations le soir du 21 novembre. Mais il change de version au cours de la procédure et persiste aujourd’hui sur la date du 18 novembre. Les analyses de l'ordinateur révèlent que le 19 novembre, le septuagénaire fait des recherches sur internet sur la chaux et la location de pelleteuse. Le 21 au matin sur lieu d’où vient un SMS. Il passe aussi deux appels à des entreprises.

"Une location prévue de longue date pour retirer des souches", précise Me Lee Takhedmit, avocat de l’accusé. Location dans laquelle son client aurait vu une occasion de se débarrasser du corps. Pour lui rien ne signe la préméditation, même si le crime intervient le 21. Il pointe aussi l'absence de mobile. "Quand on a le projet de tuer quelqu’un il faut un intérêt", estime Me Lee Takhedmit.

Interrogé sur ces recherches, l’accusé répond, "J’ai cherché à m’en sortir. La chaux ça n’avait rien à voir c’était pour faire de l’enduis". La présidente lui demande alors "Vous avez tué votre femme le 18 et ce à quoi vous pensez le lendemain à 8h14 c’est faire de l’enduis chez vous ?". "Je n’ai pas de réponse, c’était machinalement", répond-il.

La deuxième chronologie de l’accusé est par ailleurs mise à mal lorsqu’un riverain s’avance à la barre. Il assure avoir entendu des "cris assez prenants", "au secours". Et il est formel, c’était un mardi soir. Cela correspond à la date du 21 novembre 2017. L’autopsie, elle, n’a pas permis de dater avec exactitude le décès.

Un scénario pour faire croire au départ volontaire de sa femme

Au départ, l’accusé essaie de faire croire que son épouse est partie volontairement et monte un "scénario assez élaboré", résume la présidente de la cour. Mais les enquêteurs vont trouver des incohérences comme les téléphones du mari et de sa femme qui bornent au même endroit. "Et en même temps vous enterrez votre femme dans le jardin", poursuit la présidente. "Ce n'était pas un scénario écrit, prévu, c'était au jour le jour", répond l'accusé qui reste aujourd'hui sur sa version de dispute et de geste impulsif après que sa femme l'ai menacé avec une batte de base-ball. "Elle était vraiment en furie, j’ai pas pu me maîtrisé", explique-t-il sans pouvoir préciser le motif de la dispute.

"J’ai perdu ma maman, j’ai perdu un père aussi"

Moment fort de cette journée lorsque Cécile, 50 ans, l'une des enfants de ce couple à la relation détériorée depuis des années s'exprime à la barre, très émue. "En novembre 2017, j’ai perdu ma maman, j’ai perdu un père aussi". Elle parle d’un homme qui pouvait "être un père aimant mais un mari violent verbalement". Physiquement, elle dit n’avoir jamais vu son père frapper sa mère mais des ecchymoses oui. Et "la tristesse de ma maman, elle était plus malheureuse que dépressive".

Ce mercredi, le procès se poursuit avec les plaidoiries et les réquisitions. Le verdict est attendu dans le journée. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.