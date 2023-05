Procès du féminicide de la Guinguette de Vallères : l'interrogatoire chaotique d'un accusé dans le déni

"Bon", lâche la présidente de la Cour d'assises d'Indre-et-Loire, avant de respirer un bon coup et de mettre un terme à l'audience de ce jeudi : elle vient de mener, pendant plus de deux heures, l'interrogatoire de l'homme de 70 ans, accusé du meurtre de son ex-compagne en mars 2019 à la guinguette de Vallères.

Des élucubrations à répétition

"C'est moi qui vous interroge, monsieur !", "Écoutez-moi", "Répondez à ma question !" : au cours de leur échange, la juge n'a pas cessé de recadrer ou de hausser le ton face à l'accusé qui a continué d'esquiver ou de partir dans des élucubrations tout en s'agitant dans son boxe - ses problèmes d'audition n'arrangeant rien.

Entre les lignes, on discerne sa version. "Non, je n'ai pas prémédité, ça m'est tombé dessus", finit-il par dire - après plusieurs relances - en affirmant que la victime le provoquait, le narguait depuis leur rupture, deux ans et demi avant la crime. C'est en contradiction avec tous les témoignages, à l'exception de ceux des deux enfants du meurtrier présumé.

"Je voulais lui mettre une raclée, pas la tuer"

La veille ou l'avant-veille des faits, il avait dit à une voisine : "Je vais la massacrer". "Je voulais dire, lui foutre une claque ou un coup de pied, une raclée quoi, pas la tuer", assure le retraité. "Sauf que vous l'avez tuée", poursuit la présidente. "Je ne sais pas", répond-il, avant de partir dans une nouvelle tirade en suggérant que les blessures pourraient être dues au gravier du parking.

"Vous avez des regrets ?", conclut la juge. "J'ai des regrets... pour elle, pour moi, ma famille, pour tout le monde", lâche l'accusé, qui est resté enlisé dans son déni de bout en bout, sans montrer de compassion envers la famille de la victime, face à lui depuis mardi, sur le banc des parties civiles.