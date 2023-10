Procès du féminicide de Pannes : "Johanna n'aurait jamais dû mourir"

C'est un aspect de cette affaire qui a été peu évoqué après deux jours d'audience et pourtant, c'est assez symbolique des " ratés" qui entourent souvent les affaires de féminicide. 7 mois avant de tuer son ex-compagne de plus de 50 coups de couteau, Taha Zraibia avait été condamné pour violences conjugales devant le tribunal correctionnel de Montargis. Absent à l'audience, il avait écopé de 1 an de prison dont 6 mois avec sursis et interdiction de rentrer en contact avec son ex-compagne Johanna Dias. Non seulement, il ne sera informé que 6 mois après du jugement mais, il continuera à harceler Johanna : sms à répétition, menaces de mort, suivi sur son lieu de travail.

" Pourquoi Taha Zraibia était-il encore dehors fin 2018 ? "

A partir de juin 2018, Johanna porte plainte deux fois auprès du commissariat de Montargis. Elle se présente une dernière fois à la police 11 décembre soit 12 jours avant le drame. "Elle a fait tout ce qu'on lui demandait" a expliqué mardi à la barre Sylvaine Grévin, présidente de la Fédération Nationale des Victimes de Féminicides. "Elle a eu le courage d'aller plusieurs fois au commissariat et au bout du compte, il ne s'est rien passé. Elle n'a pas été protégée". Les plaintes ont-elles été bien saisies et transmises à la justice ? Le parquet de Montargis a t-il manqué de réactivité ? "Pourquoi Taha Zraibia était encore dehors après ces plaintes, la justice doit nous le dire " a insisté Sylvaine Grévin.

" S'il le faut, on portera plainte contre l'Etat pour faute grave"

Sur le banc de la défense, Maitre Honegger, l'avocat de l'accusé, ne souhaite aller sur sur ce terrain. " Une cour d'assises n'est pas une tribune militante. Ici, on juge seulement des faits". L'avocat général lui se limitera à une seule question à la présidente de l'association "Pensez-vous que tout ça minimise la responsabilité pénale de l'accusé ? Pour Sylvaine Grévin, la réponse est évidemment non ."Au contraire, on voit qu'on avait affaire à un individu déterminé. Tous les signaux d'alerte étaient là. Johanna n'aurait pas dû mourir".

Il est clair que ce n'est pas dans l'enceinte de cette cour d'assises que la famille de Johanna aura des réponses sur d'éventuels manquements. " Mais, on ne va pas en rester là" confie Sylvaine Grévin après son passage de la barre, "s'il le faut, on portera plainte contre l'Etat pour faute grave". Le procès lui se poursuit ce mercredi avec le réquisitoire et les plaidories des deux parties. Le verdict sera rendu dans la soirée.