Procès du féminicide de Razia à Besançon: le mari devant les assises

Le procès du mari de Razia Askari, poursuivi pour avoir poignardé à mort sa femme en octobre 2018 en pleine rue à Besançon, s'ouvre ce mercredi 8 décembre devant la cour d'assises du Doubs. Il comparaît pour assassinat et encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Il reconnaît les faits, mais nie toute préméditation. Rashid Askari, 41 ans, comparaît à partir de ce mercredi 8 décembre 2021 devant la cour d'assises du Doubs pour répondre de l'assassinat en plein jour et en pleine rue de son épouse Razia. Cette femme de 34 ans d'origine afghane avait été découverte morte, égorgée et frappée de multiples coups de couteau, le 30 octobre 2018 en milieu de journée, rue Wittmann, dans le quartier du Rosemont à Besançon.

La victime avait porté plainte plusieurs fois pour des violences conjugales et des menaces

Les soupçons se sont rapidement portés sur Rashid Askari. Depuis son arrivée en France en 2017, la victime tentait de se soustraire à l'emprise de son mari, elle avait porté plainte à plusieurs reprises pour des violences ou des menaces.

Razia Askari a vécu avec ses deux enfants à Toulon, puis à Marseille, dans des structures d'accueil pour les victimes de violences conjugales. Elle avait déménagé à Besançon en gardant sa nouvelle adresse secrète, accueillie et épaulée par l'association Solidarité Femmes. Mais son mari a fini par la localiser dans la capitale comtoise, et avait recommencé à la suivre et la harceler.

La justice avait interdit au mari de s'approcher de la victime

Terrorisée, elle avait à nouveau porté plainte à trois reprises dans les mois avant sa mort, pour des menaces et des intimidations. L'homme, interrogé par la police, a tout nié, et en l'absence de preuves matérielles pour le confondre, les plaintes étaient toujours au moment du drame en cours d'examen par le parquet de Besançon.

Un juge des affaires familiales avait délivré une ordonnance de protection qui interdisait à Rashid Askari d'approcher son épouse.

Rashid Askari comparaît devant les assises du Doubs pour l'assassinat de son épouse. - Police nationale

Les images de vidéo-surveillance ont montré que, quelques minutes avant les faits, Rashid Askari avait suivi sa femme à la descente du tramway dans le quartier du Rosemont en se dissimulant d'elle, alors qu'elle rentrait de courses. A 12h43, un témoin appelait la police pour signaler qu'une femme venait d'être agressée et gisait au sol, ensanglantée, rue Wittmann. L'autopsie montrera qu'elle a reçu 19 coups de couteau.

Interpellé à l'aéroport d'Athènes alors qu'il tente de se soustraire à la justice

Plusieurs personnes ont assisté au drame de loin, sans être en mesure d'en identifier l'auteur qui a rapidement pris la fuite. Mais le soir même, le mari contactait des membres de la communauté afghane de Besançon, via des messages dans lesquels il reconnaissait être l'auteur des coups, cherchant à savoir si sa femme était décédée.

Le ressortissant afghan était finalement interpellé trois jours après le drame en Grèce à l'aéroport d'Athènes, alors qu'il tentait vraisemblablement de rejoindre son pays d'origine. Extradé vers la France, il reconnaît devant la juge d'instruction avoir porté les coups mortels, mais affirme qu'il n'avait pas l'intention de tuer Razia.

L'accusé a trois jours pour s'expliquer devant la cour d'assises du Doubs sur ce drame qui avait avait provoqué une vive émotion à Besançon, ainsi qu'un début de polémique sur les moyens dont disposent la police et la justice pour protéger les femmes victimes de violences conjugales. Le verdict est attendu vendredi 10 décembre en fin de journée.

