Procès du forcené du Lardin : 12 ans de prison requis contre Terry Dupin

La procureure demande 12 ans de prison à l'encontre de Terry Dupin, son maintien en détention et le retrait de l'autorité parentale sur ses trois enfants. L'ancien militaire de 31 ans est jugé pour des violences volontaires aggravées en récidive.

Une cavale "selon ses règles"

La procureure a conscience de requérir une peine lourde mais "il faut penser à ces 36 heures de traque" et pas seulement aux "moments marquants" qui ont été détaillés pendant l'audience comme lorsque Terry Dupin tire sur l'hélicoptère des gendarmes ou bien au pieds des trois jeunes qu'il croise en scooter en pleine nuit. Solène Belaouar parle d'un "déchaînement de violence", de Terry Dupin qui, ce soir-là, est méthodique. Il se prépare, enfile un treillis, prend deux armes. Il ment au téléphone à l'opérateur pour justifier qu'il sort en pleine nuit alors qu'il porte un bracelet électronique. Terry Dupin organise sa traque, "se cache" et "nargue les gendarmes". "Il aurait pu tout arrêter, affirme la procureure mais "il voulait que la traque dure selon ses règles du jeu".

Un homme "sourd" aux sanctions pénales

Pendant le procès, l'avocat de Terry Dupin l'a présenté comme un homme désespéré, une image qui ne colle pas pour la procureure qui reprend les mots employés par les différents témoins : un homme déterminé. Solène Belaouar justifie aussi cette peine de prison, car Terry Dupin reste "sourd" aux sanctions pénales de plus en plus lourdes, la justice l'a déjà condamné quatre fois pour des violences sur son ex-compagne. "Sa surdité était profonde, quand on l'interroge, il ne se souvient que de la prison. Les autres sanctions, il a oublié". Pour Solène Belaouar, Terry Dupin ne mesure toujours pas la gravité des faits. Pendant l'audience, il assure encore que tous les tirs étaient maîtrisés alors que tous les experts disent le contraire.

Sur le retrait de l'autorité parentale, la procureure est "consciente de la gravité" mais "il faut protéger ses enfants marqués par des années de violences. [...] Ses mesures me paraissent nécessaires pour les enfants soient un prétexte pour atteindre l'autre parent comme ça arrive souvent".

"Je suis la voix d'un homme qui a perdu la sienne"

Son avocat, maître Arnaud Dupin, "il est temps de rendre sa dignité à un homme sali, humilié, mais qui a su remonter la pente". L'avocat de Terry Dupin martèle que son client n'est pas un "monstre, ni un forcené" et qu'il est, lui aussi, une victime dans cette histoire. Il présente un jeune homme sensible, honnête, sincère, qui n'a pas confiance en lui et qui a eu une vie de "tiraillements avec la souffrance de l'absence d'un père et une mère qui ne lui apportait pas qu'il pensait avoir besoin".

Selon maitre Dupin, "le procès a basculé dans l'extrême". Il affirme que lui retirer la garde de ses enfants, c'est "une peine de mort", il ne comprend pas, "pourquoi il y a tant de méchanceté et de haine envers Terry Dupin". Maître Dupin assure par exemple que lorsque Terry Dupin a tiré sur les jeunes en scooter, ce n'était pas pour être violent, mais pour voler les deux roues.

L'avocat de Terry Dupin dénonce la peine requise par le parquet "il ne mérite pas la mort civile. Il a pris une balle, il a cherché à mourir, oui, mais est-ce qu'il l'a mérité ? non". Maître Dupin termine sa plaidoirie en demandant au tribunal à ce que Terry Dupin se sente homme et qu'il accepte la décision parce qu'elle est "juste". Il demande au nom de son client à récupérer certains scellés comme des tablettes et des appareils électroniques, "c'est tout ce qui lui reste, des photos de sa famille".

Terry Dupin a pris la parole une dernière fois pour exprimer ces regrets pour des actes "impardonnables et inexcusables". Il explique avoir pris conscience de la souffrance des victimes, notamment en lisant le dossier de l'instruction et en entendant tous les témoignages. L'ancien militaire ne demande pas le pardon, mais souhaite que les victimes n'aient plus peur de lui à l'avenir. Il revient aussi sur sa cavale en maintenant que ce soir-là, il voulait seulement en finir avec la vie et qu'il a pris des décisions irréfléchies.