Procès du forcené du Lardin : "Il me traquait", raconte le nouveau compagnon de son ex, agressé ce soir-là

Le jeune homme est encore très éprouvé par ce qu’il s’est passé. Il raconte, devant le tribunal de Périgueux, ce mercredi, avoir perdu ce soir-là, sa confiance en lui et sa joie de vivre. Presque deux ans après, "je vis un calvaire, je stresse terriblement". Il revit régulièrement cet épisode, comme lors d’une balade en forêt en famille où il entend des tirs liés à une partie de chasse et où il est "pris d’une crise de panique".

"J’ai vu ma vie défiler"

Ce soir du samedi 29 mai, il raconte qu’il passe la soirée chez la jeune femme avec qui il a commencé une relation il y a trois semaines. Ils ont renoué sur internet après s’être connu au lycée. Terry Dupin les observe par la caméra et fracasse la porte d’entrée. "Il est venu vers moi, il m’a mis en joue tout de suite, il m’a donné un coup de crosse à la tête, il m’a dit de ne pas bouger, il m’a insulté."

Le jeune homme explique qu’il a profité que Terry Dupin reparte dans la maison "pour sauter le grillage et après, je me suis caché sous une voiture, j’avais la tête en sang", avant de trouver refuge chez un voisin qui m’a mis à l’abri. Il a entendu les balles siffler autour de lui : "J’ai cru que j’allais mourir ce soir-là." Le jeune homme assure que Terry Dupin était déterminé à se venger : "Il me traquait […] comme si cela faisait des années qu’il avait des rancœurs envers moi." La procureure, Solène Belaouar, lui demande si, comme Terry Dupin l'a dit, il venait pour s'expliquer ce soir-là. "J'aurai préféré", répond le jeune homme, "dans la tête de Terry Dupin, il n'y avait pas de dialogue possible". Une réaction « sans logique » pour Terry Dupin

Le jeune homme en arrive à ressentir de la culpabilité : "Ça a été moi l’élément perturbateur de l’histoire [..] je n’ai pas réussi à me mettre à l’abri." Il assure qu’il a eu peur et qu’il aura toujours peur de Terry Dupin. L’avocat du forcené, Arnaud Dupin, estime que le jeune homme est la "vraie partie civile de ce procès" et met l’accent sur l’ex-compagne, "Vous trouvez qu’elle a été honnête avec vous ?" "Je ne suis personne pour juger ce qu’elle a fait."

Terry Dupin s’excuse : "Il n’y avait rien de logique dans ce que je faisais." S’il a dégradé la voiture, c’était par énervement. L’avocat du compagnon, maître Maris, interpelle Terry Dupin : "On va se parler entre homme. Vous entrez, vous le menacez, il réussit à s’échapper, vous vous acharnez sur ce qui lui appartient, c’est du matériel, mais c’est à lui. Entre homme, vous n’aviez pas décidé de le défoncer ce soir-là ?" Terry Dupin répond : "Si je lui en avais mis une bonne, il ne s’en serait jamais relevé."