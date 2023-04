Procès du forcené du Lardin : l'ex compagne de Terry Dupin décrit une relation d'emprise

Terry Dupin explique avoir senti la colère monter en lui le soir du samedi 29 mai, quand il voit, via la caméra de vidéosurveillance, son ex-compagne embrasser un autre homme. Il explique à l'audience qu'il pensait avoir renoué avec la jeune femme après une nuit passée ensemble. Il voit cette scène comme une trahison et il a l'impression d'être "pris pour un con".

"j'ai cru que c'était la fin"

"Je ne voulais leur faire de mal, je ne savais pas comment réagir", explique l'ancien militaire. Quand il se présente chez son ex-compagne, armé et en treillis, il explique qu'il veut se suicider devant elle, et qu'avant, il veut des explications. Cependant, ce soir-là, il ne pose pas de questions, il n'attente pas à sa vie, mais insulte et frappe son ex-compagne, la traîne par les cheveux et violente son nouveau compagnon. "J'ai cru que c'était la fin" témoigne la jeune femme, "j'ai cru que mon nouveau compagnon allait mourir et moi aussi [...] On était comme deux animaux morts à terre".

Huit années de relation

La jeune femme reconnait une relation ambigüe et qu'elle a pu faire des mauvais choix mais "rien ne justifie la violence". Elle est déterminée et revient sur ses huit années de relation avec Terry Dupin "il y a eu des moments de bonheur qui ont été ternis par des violences" explique-t-elle. L'ex-compagne du militaire parle d'une relation d'emprise sans véritable amour "on ne doit pas nous contraindre à quoi que ce soit, à ne voir personne, l'amour, c'est garder notre vie, mais avec quelqu'un qui nous pousse vers le haut et pas qui nous entraine le bas". La relation débutée lorsqu'elle avait 20 ans est décrite par l'entourage comme "nocive" et "toxique".

Terry Dupin déclare qu'il a été égoïste ce soir-là, qu'il aurait dû réfléchir et penser à ses trois enfants. Le prévenu affirme qu'il est le grand perdant de l'histoire, "j'ai tout perdu, ma liberté, ma façon de respirer, mes enfants, ma vie de famille". La jeune femme réagit lors de son audition "il n'y a jamais eu de vie famille [...] il avait toujours 1001 prétextes pour être en dehors de notre famille" et décrit un père absent et imprévisible. Quand il déclare dans le box qu'il l'a aimé et qu'il l'aime encore, la jeune femme se glace "cela me fait peur, ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession".

La jeune femme de 29 ans est déterminée, "je m'en fiche de la peine", elle a demandé à ce qu'il soit privé de son autorité parentale, "je ne veux pas le punir, mais je veux protéger mes enfants, je veux la garantie que mes enfants seront protégés demain".