Procès du forcené du Lardin : la personnalité de Terry Dupin dévoilée dans ses lettres

Terry Dupin ne parle pas beaucoup, c'est un "taiseux" disent ses proches, "qui a du mal à exprimer ses émotions", mais en prison, l'homme de 31 ans écrit beaucoup. Il y a d'abord toutes ces lettres d'amour envoyées à son ex-compagne, "le seul amour qu'il ait connu", son "amour perdu". Il compare l'amour à la guerre, fantasme une vie commune, écrit qu'il souhaite lui faire une belle demande de mariage à sa sortie de prison. Ces lettres sont restées sans réponse.

Des difficultés à gérer ses émotions

Pour l'expert qui l'a examiné, Terry Dupin est instable émotionnellement et affectivement. Il est capable "d'efforts désespérés pour éviter un abandon". L'ancien militaire explique qu'il ne pensait pas pouvoir attirer une femme comme elle, qu'elle lui a donné une chance énorme. L'homme ne conçoit pas que son ex puisse partir et avoir une autre vie. Dans une lettre, il écrit qu'il souhaite qu'elle l'attende, même si aujourd'hui, à la barre, il déclare qu'il lui souhaite de refaire sa vie et d'être heureuse avec un autre.

Leur relation est décrite par tous, que ce soit les proches de Terry Dupin, ou les proches de la jeune femme, comme une relation "toxique" et "nocive" empreinte d'une jalousie excessive et réciproque. L'ancien militaire estime qu'il a "reproduit les mêmes erreurs que ses parents, mais en pire".

Une situation familiale compliquée

La présidente du tribunal relate son enfance difficile, marquée par la séparation de ses parents "quand j'avais entre six et sept ans", par les "corrections" reçues à coups de martinets ou de ceintures. C'est à cause d'un conflit avec sa mère, qu'il part vivre chez sa tante à l'âge de 13 ans, un conflit qui persiste encore aujourd'hui. Sa tante décrit un neveu gentil et serviable. Ses amis parlent d'un garçon appliqué, qui s'entend bien avec les enfants et les animaux. Son meilleur ami reconnait qu'il est parfois "impulsif" et qu'il a besoin d'un cadre, que parfois les émotions "débordent".

En prison, Terry Dupin écrit aussi à ses enfants, âgés à l'époque des faits de 2, 5 et 7 ans. Il ne les a pas revus depuis, mais il garde toujours sur lui leurs dessins. Terry Dupin explique qu'il voudrait les voir, son ex-compagne demande à ce qu'il soit déchu de son autorité parentale. Dans ses lettres, il dit qu'il a fait "une grosse bêtise" et qu'il "a été bien puni par le gendarme du GIGN qui l'a handicapé à vie". Terry Dupin tient les gendarmes pour seuls responsables de sa blessure à la gorge. S'il reconnaît que ses enfants gardent des séquelles de cette nuit au Lardin, il ne conçoit pas que les gendarmes soient, eux aussi, des victimes de ce qu'il s'est passé.