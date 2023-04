Procès du forcené du Lardin : les gendarmes témoignent ce soir-là d’une "violence exceptionnelle"

"Il faisait les choses, comme si on devait venir à lui", raconte le major Monville. En mai 2021, il dirige la brigade de Terrasson-Lavilledieu quand il est appelé en pleine nuit pour une situation de VIF (violences intrafamiliales) au Lardin-Saint-Lazare. La situation est particulière pour l’adjudant Berger, car il y a un homme armé, avec des antécédents. "D’habitude, on arrive à calmer les gens, mais là, on savait ce soir-là qu’on n'y arriverait pas."

"On entend les enfants à l’intérieur de la maison qui crient", se souvient la commandante de la compagnie de Sarlat, Hélène Marty. La militaire explique alors que leur mission, c’est de mettre les enfants à l’abri, ils ont alors âgé de 2, 5 et 7 ans. "Terry Dupin quitte rapidement la maison à notre arrivée." Le forcené tire dans la nuit. Les options sont limitées pour les gendarmes, on est en pleine nuit, au milieu des maisons, ils expliquent qu’ils ne peuvent pas tirer et qu’ils ne peuvent pas mettre en place de périmètre spécialisé. "On ne décroche que sous le feu, on était dans l’incapacité de riposter."

"On savait que la nuit allait être longue"

Le major Monville se souvient d’un homme qui se déplace beaucoup et qui l’interpelle : "Hé les gars, il ne faut pas laisser les véhicules comme ça, sans surveillance." Terry Dupin a allumé les gyrophares, desserré les freins à mains, cassé les vitres et crevé les pneus. Le militaire parle d’un "traquenard", il se souvient "d’un personnage déterminé, qui voulait en découdre avec nous".

La commandante Hélène Marty se dit ce soir-là : "Je ne veux pas mourir ici, personne ne doit mourir ici", et elle rappelle le contexte. Quelques mois auparavant, en décembre 2020, trois de leurs collègues ont été tués par un forcené à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme. À la mi-mai 2021, un forcené a tué deux collègues avant de prendre la fuite dans les bois. La commandante explique que ce soir-là, elle comprend que Terry Dupin veut provoquer un affrontement "qui n’est pas notre façon de travailler".

"C’est la première fois que je me sens prise pour cible"

La commandante de la compagnie de Sarlat qui a plus de 20 ans de carrière apporte une expertise sur les déclarations de Terry Dupin. Il a expliqué qu’il attendait un tir mortel et qu’il a toujours visé les véhicules des gendarmes, pas les militaires eux-mêmes. Hélène Marty a pourtant senti "les tirs se rapprocher" quand elle était dans le véhicule de tête. Terry Dupin reconnait que son dernier exercice de tir remonte à 2016, "mais c'est comme le vélo, cela ne s'oublie pas". Pour la commandante, "il est impensable de dire que l’on peut prédire à l’avance des tirs sur des cibles qui bougent".

L’adjudant Berger confirme et assure que Terry Dupin a tiré au hasard. Le militaire ne croit pas que Terry Dupin voulait mourir par un tir des forces de l’ordre ce soir-là. "Si on veut mourir, pourquoi on se cache ? Pourquoi on se met dans des zones d’ombres ?"