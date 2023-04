Procès du forcené du Lardin : les premiers mots de Terry Dupin contredits par des vidéos

"J'ai beaucoup de regret [...] j'aurai préféré que cela se passe autrement", ce sont les premiers mots de Terry Dupin devant le tribunal correctionnel de Périgueux, sa voix est étouffée à cause de sa blessure à la gorge au moment de son arrestation. L'ancien militaire a subi une trachéotomie, il est obligé de poser un doigt sur sa canule pour s'exprimer et répondre aux questions de la présidente.

Il affirme qu'il a voulu mourir

Il raconte calmement que le soir du samedi 29 mai 2021, il veut "mourir avec l'uniforme". Il se rend chez son ex-compagne au Lardin-Saint-Lazare. "Je souhaitais me suicider chez elle, mais je ne pensais pas qu'il y allait avoir une telle ampleur par rapport à ça". Il assure que ce soir-là, il ne comptait pas leur faire du mal.

Ce soir-là, Terry Dupin s'est habillé comme "pour partir en OPEX (opération extérieure), il a enfreint les horaires de son bracelet électronique pour se rendre chez son ex-compagne avec qui, dit-il, il a renoué une relation amoureuse depuis quelques jours, ce qu'elle dément. Il sait qu'elle a un nouveau compagnon et il a allumé les caméras de vidéosurveillance de la maison pour les observer. Le couple est en train de s'embrasser dans le jardin : "À ce moment-là, tout s'écroule, je n'ai plus de raison de rester présent, je préférai mourir que de vivre ça".

Terry Dupin a du mal à répondre aux questions de la présidente Éva Dunand-Fouillade, "pourquoi vous souhaitez vous suicider chez elle ? c'est un acte violent ? pourquoi vous employez des termes de guerre ?", le trentenaire n'a pas vraiment d'explications "je souhaitais juste mettre fin à ma vie c'est tout". Cependant, lorsqu'il arrive chez son ex-compagne, il la frappe, il violente aussi son nouveau compagnon, devant les enfants, avant de lui tirer entre les jambes. "Pourquoi s'est-il retrouvé au sol ?", demande la présidente ? "parce qu'on s'est battu". Il vous a frappé, demande la présidente ? "Non", répond Terry Dupin. "Alors vous ne vous êtes pas battu, vous l'avez agressé".

Plusieurs vidéos projetées à l'audience

À l'arrivée des gendarmes, Terry Dupin explique qu'il ne souhaitait pas se rendre, "je voulais en finir". La présidente le pousse dans ses retranchements. Pourquoi prendre un gilet par balles ? Pourquoi s'en prendre aux véhicules de gendarmerie ? "Je tire sur le véhicule de tête pour qu'ils ripostent et pour qu'ils me tuent". pourquoi prendre un gilet par balles ? La présidente le pousse dans ses retranchements, "si vous vouliez en finir, pourquoi prendre la fuite ?". Le trentenaire répond calmement, "même si j'avais envie de mourir, j'avais peur de ce qui allait arriver". Terry Dupin finit par déclarer qu'il a fait "une grosse connerie" et qu'il n'a pas réfléchi.

La présidente esquisse le portrait d'un homme qui veut avoir le contrôle sur tout, mais qui se laisse dépasser par ses émotions. Plusieurs vidéos sont montrées à l'audience sur plusieurs télés. Sur la première, prise par un hélicoptère des forces de l'ordre, on voit Terry Dupin marcher sur la piste d'un aérodrome avec la posture d'un militaire en opération vigipirate, son arme posé sur ses avants-bras. Il avance calmement, en treillis, un gilet par balle par-dessus son tee-shirt kaki.

Une mise en scène d'un "jeu avec les gendarmes"

Sur une autre vidéo, Terry Dupin se filme en selfie autour des voitures des gendarmeries désertées en pleine nuit. On l'entend dire "il est là, Terry, Terry, il les attend". Il reconnait à l'audience qu'il a lui-même allumé les gyrophares des voitures. C'est une mise en scène pour la présidente du tribunal qui "ne signe pas le comportement désespéré, mais celui d'un homme dans la toute puissance qui veut jouer avec les gendarmes". La procureure, Solène Belaouar, l'interroge sur ses intentions, "on a le sentiment que vous vouliez faire durer la scène", explique-t-elle.

Terry Dupin a dit ce soir-là qu'il voulait "s'amuser avec les gendarmes". Le trentenaire voit ce jeu comme une "provocation" pour les "forcer à tirer, je voulais qu'ils fassent quelque chose. Je ne voulais pas qu'ils restent à regarder en restant spectateur". L'avocate des gendarmes, maître Arcis Fayat dont 31 se sont constitués partie-civiles, lui demande qui fixait les règles de ce jeu ? Terry Dupin répond : le destin.