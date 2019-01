Deux morts dans un silo : prison avec sursis et amendes de 100.000 euros requises au procès de Cristal Union à Reims

Le groupe sucrier Cristal Union était jugé pour homicide involontaire et pour blessure involontaire ce vendredi à Reims. Deux cordistes sont morts et un autre a été blessé dans un silo de l'usine marnaise de Bazancourt en mars 2012.

Bazancourt, France

Ils étaient quatre dans le silo quand l'accident est survenu le 13 mars 2012 dans un silo de l'usine Cristal Union à Bazancourt dans la Marne. Deux sont morts et un troisième a été blessé. Dans ce silo haut de 54 mètres, les cordistes ont été ensevelis sous des tonnes de sucre. Devant le palais de justice, "l'association des cordistes en colère" (créée en décembre) est venue dénoncer la mort de leurs collègues sur le site de la sucrerie de Bazancourt en 2012, Arthur et Vincent, mais aussi la mort d'un autre cordiste sur le même site en 2017.

Prison avec sursis

Le groupe sucrier Cristal Union était jugé ce vendredi 11 janvier 2019 à Reims pour homicide involontaire par la violation d'une obligation manifestement délibérée de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, et pour blessures involontaires. Egalement poursuivie, la société Carrard Services qui employait les cordistes, à qui la justice reproche plusieurs manquements à la sécurité et à la formation. Le parquet a requis des peines d'un an de prison avec sursis pour le patron de Carrard Services et huit mois de prison avec sursis pour le chef d'établissement de Cristal Union. Le parquet requiert également des amendes de 100.000 euros contre les deux dirigeants et un placement sous surveillance des deux sociétés.