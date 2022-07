Procès du "Madoff berrichon" : au deuxième jour d'audience, la parole aux victimes

Le tribunal a écouté, ce mardi, les témoignages des parties civiles au procès de Roland Bernard, accusé d'avoir escroqué en plus de 30 ans plus d'une centaine de proches en Berry et dans la Vienne, pour un montant de près de 6 millions d'euros.

Les bancs de la salle d'audience du tribunal correctionnel de Châteauroux (Indre) sont légèrement moins garnis en ce deuxième jour du procès de Roland Bernard, que l’on surnomme le « Madoff berrichon ». Certaines victimes, originaires de la Vienne notamment, ne referont le déplacement qu’au dernier jour d’audience. Une vingtaine de parties civiles sont néanmoins présentes et certaines se succèdent pour témoigner.

Dis-donc Roland, tu ne nous ferais pas le coup du Madoff ?"

Il est frappant d’entendre combien certains se sont méfiés, au moment de faire affaire avec Roland Bernard, et à quel point la confiance qu’ils avaient en ce proche de longue date a pourtant à chaque fois pris le dessus. Pierre, un ami d’ami, est interpellé lorsque pour un placement de 100 000 euros, Roland Bernard demande 20 chèques de 5 000 euros. Pourquoi 20 chèques ? Parce que le Madoff berrichon se méfie des banques, il en a d’ailleurs changé plus de 25 fois. Mais Roland Bernard parvient à le rassurer.

Un cousin éloigné par alliance, Jean-Luc, remarque un jour qu’à la place du numéro d’assureur, sur le faux contrat, ne figure que la signature de Roland Bernard. Mais il est vite convaincu par la réponse de l’escroc : "Je n’ai pas encore de numéro d’assureur, je viens juste de m’installer à mon compte".

Roland Bernard s’en tire également lorsqu’une victime, méfiante, lui fait lire un article de presse au sujet d'une arnaque au mode opératoire similaire. Il s’en sort même lorsqu’un jour il remet des intérêts à un client, trois chèques, et que ce client remarque qu’ils proviennent d’un commerçant breton. Alors il lui dit : "Dis donc Roland, tu ne nous ferais pas le coup du Madoff ?" Roland Bernard répond : "Tu ne me crois quand même pas capable de faire ça ?"

Il faut absolument que je trouve un moyen de les rembourser."

Roland Bernard

En entendant ces témoignages de l'époque, à l’audience, Roland Bernard courbe le dos et baisse la tête, très bas, presque jusqu’à toucher ses genoux. "C’est tout simplement terrible, ce que j’ai pu infliger à ces gens. Il faut absolument que je trouve un moyen de les rembourser", lance-t-il, hésitant, à la barre. "Vous avez eu huit années de procédure pour cela", remarque le président du tribunal. "Peut-être que j’ai manqué de courage", répond le prévenu. "Vous parlez de manque de courage... Et votre tentative de suicide, en 2013, c’était quoi ?", continue le juge. "Sûrement aussi un manque de courage, une façon de ne pas faire face à la réalité."

Il donne un début d’explication sur ses actes : "Peut-être que par orgueil, j’ai voulu proposer des choses exceptionnelles à ces personnes. Je pensais que j’arriverais à me refaire une santé avec les indices boursiers… mais j’ai échoué. Pourtant j’ai vraiment cru que j’y parviendrais".

Une association de victimes

Les victimes écoutent, patiemment, le président du tribunal égrener le nom des 150 parties civiles et leur préjudice. Après la révélation de l’affaire, en 2013, elles se sont réunies en association. "Cela m’a réconfortée, indique Claudine. Seul on va peut-être plus vite mais à plusieurs on va plus loin. Et puis on se sent moins idiote de s’être fait avoir".

"C’est sûr que cela aide à tenir le coup parce qu’on se sent trahi, abonde Régis. J’ai eu beaucoup de mal à m’en remettre et aujourd’hui j’en paye encore les conséquences : j’ai 72 ans et je suis obligé de travailler un jour et demi par semaine pour compléter ma retraite." Les victimes, solidaires, se sont non seulement soutenues moralement mais aussi dans les démarches. "On en a aidé certains à monter un dossier", indique Claudine, parce qu’ils étaient incapables de le faire et auraient laissé tomber". "Et puis cela nous a permis de faire de belles rencontres... De toute façon nous savons que financièrement nous n’obtiendrons rien" s’étrangle Michel. Annie, qui était à l’école avec la femme de Roland Bernard, conclut : "Eh oui, on est liés, dans notre malheur, par cette histoire. On est de bons copains et on continuera de se voir".

Le procès est loin d’être terminé puisque ces prochains jour le tribunal doit s’intéresser au rôle de la femme de Roland Bernard, Chantal, soupçonnée de recel et complicité, et de son fils Fabien, 48 ans, jugé pour recel. Ils nient tous les deux les faits qui leur sont reprochés. Aujourd’hui parents et fils n'ont plus aucun lien. Pourtant assis côte à côte, ils ne se sont quasiment pas adressé la parole en deux jours d'audience.