Procès du maire d'Orange : les juges se donnent encore une semaine pour statuer

Le tribunal correctionnel de Carpentras prolonge d'une semaine son délai pour délibérer dans l'affaire de prise illégale d’intérêts qui touche la famille Bompard, père et fille. Les juges reportent leur décision au jeudi 16 mai. Le procureur a notamment requis cinq ans inéligibilité.

Vaucluse, France

Jacques Bompard devait être fixé sur son sort ce jeudi, mais le Tribunal correctionnel de Carpentras en a décidé autrement. Le maire d'Orange va devoir encore attendre une semaine pour connaître le jugement. Le tribunal reporte sa décision au jeudi 16 mai. Deux affaires de transactions immobilières, qui remontent à 15 ans, le mettent en cause avec sa fille et son gendre. Le maire est soupçonné d'avoir accorder des facilités de paiements à sa famille lors de l'achat d'un bien communal, un appartement que sa fille et son gendre ont pu payer en trois fois, ainsi que d'avoir obtenu une servitude de passage pour sa villa, à Orange. Pendant le procès, Jacques Bompard a nié tout enrichissement personnel.

Les réquisitions du parquet ont été particulièrement sévères. Le Procureur a demandé deux ans de prison, cinq ans d'inéligibilité et 40.000 euros d'amende à l'encontre de Jacques Bompard. "C'est délirant" a réagi le principal intéressé, qui estime qu'on veut "sa mort politique". Son avocat dénonce lui aussi des réquisitions "largement supérieures à ce qui se pratique habituellement" dans ce tribunal.

La décision reportée d'une semaine pourrait être lourde de conséquences à un an des prochaines municipales. Le maire d'Orange est candidat à sa propre succession. La défense a plaidé la relaxe.