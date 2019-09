Procès du Mediator : l'association Corse des victimes s'est constituée partie civile

Le procès du scandale sanitaire autour du Mediator s'est ouvert à Paris. Durant six mois, les victimes vont suivre avec attention les débats et les explications des principaux prévenus qui doivent répondre de faits de "tromperie aggravée".

Corse - France

Neuf ans après la révélation du scandale du Mediator, le procès des laboratoires Servier et de l’agence du médicament s’est ouvert à Paris. Il devrait durer plus de 6 mois. Un procès hors norme, où défileront à la barre 23 prévenus, 376 avocats.

Le Médiator est à l’origine de graves lésions des valves cardiaques et d’hypertension artérielle pulmonaire, une pathologie qui peut être mortelle.

« Que l’on soit pris en considération … »

Le procès concernera essentiellement des faits de « tromperie aggravée ». Une tromperie dénoncée par l’association corse des victimes du médiator qui espère qu’un dédommagement sera versé à l’ensemble des malades.

La prise de ce médicament a ruiné des vies, des familles. Marie-Josée Proctor, qui vit dans la plaine de Peri, a pris du Mediator pendant sept ans. Elle en paye aujourd’hui encore les conséquences.

Le témoignage de Marie-Josée Proctor, qui a pris du Mediator durant sept ans Copier

Sur le banc des prévenus : le groupe pharmaceutique et neuf filiales, ainsi que l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et plusieurs de ses membres mis en cause pour leurs liens avec les laboratoires Servier.