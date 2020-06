Procès du Mediator : plus de huit millions d'euros d'amende requis contre les laboratoires Servier

Ce mardi, au procès du Mediator, le parquet a requis 8,2 millions d'euros d'amende contre les laboratoires Servier et trois ans ferme contre son ex numéro 2. Le groupe pharmaceutique est notamment poursuivi pour "tromperie aggravée" et "homicides et blessures involontaires".