Procès du meurtre d'Adrien Perez : l'émotion, lors des plaidoiries des avocats des parties civiles

Après l'audition, mardi et mercredi matin, des experts psychologues et de l'expert psychiatre, la cour a écouté, hier après-midi, les plaidoiries des avocats des parties civiles. Juste avant, des photos d'Adrien avaient été projetées dans la salle d'audience, à leur demande.

Maitre Levy-Soussan prend la parole en premier. Il représente Mathieu Porte, qui a failli mourir ce tragique 29 juillet 2018, à la sortie de la boite de nuit le Phoenix à Meylan. La lame du couteau est passée à quelques millimètres de son cœur et la rapidité des secours a permis de le sauver in extremis.

Le syndrome du survivant

"Mathieu Porte souffre de ce que l'on appelle le syndrome du survivant" explique Maitre Arnaud Levy-Soussan. "Pourquoi Adrien est-il mort et pas moi ? Cette question le hante. Pourtant, il a réussi à être présent chaque jour de ce procès, alors qu'il ne pensait pas en être capable."

Et l'avocat se retourne vers son client : "Mathieu Porte, vous n'êtes pas responsable. Ce sont eux les responsables" lance-t-il en s'adressant aux accusés. "Eux qui voulaient en découdre car leur orgueil avait été, soi-disant, mis a mal. Une fierté qu'ils ont lavée dans le sang."

Maitre Levy-Soussan, l'avocat de Mathieu Porte © Radio France - Véronique Pueyo

Le procès du "oui, mais"

Et il poursuit : "Ce procès est celui du "oui, mais". Liam Djadouri dit : j'ai tapé, mais je n'ai rien fait. Yanis El Habib, j'ai frappé, mais je ne suis pas à l'origine des blessures les plus graves. Younès El Habib, j'ai tué, mais je voulais défendre mon frère."

Pour Maitre Levy-Soussan, ce soir-là, quoi qu'en disent les accusés, il y avait bien deux couteaux, "car sinon, comment expliquer ce carnage en seulement 40 secondes." interroge-t-il.

L'avocat rappelle qu'au début de l'audience, des images du beau jeune homme qu'était Adrien ont été projetées. "Comme ça, il est un peu avec nous" conclut Maitre Levy-Soussan. "Et si Adrien pouvait parler, Mathieu, il vous dirait d'être heureux et de veiller sur sa sœur Marjorie, dont vous partagez désormais la vie."

Faire revivre Adrien, le temps d'une plaidoirie

Puis Maitre Alexandre Farelly, l'un des deux avocats de la famille Perez, s'approche du pupitre pour plaider à son tour. Il a choisi d'évoquer la mémoire d'Adrien Perez en racontant des anecdotes joyeuses sur sa vie.

Adrien Perez était rentré au Phoenix pour fêter ses 26 ans, il en est sorti pour mourir, a dit Maitre Farelly

"Cela fait 1068 jours que sa famille n'a pas entendu le rire d'Adrien, qu'elle n'entendra jamais plus. Pas un jour où ses parents, ses amis, sa sœur ne se demandent s'il aurait aimé tel plat, ri à telle blague."

Il raconte aussi le côté taquin du jeune homme qui, pour la fête des mères, quelques semaines avant de mourir, avait offert à sa maman une petite lapine. "Patricia, vous n'en vouliez pas et aujourd'hui, vous la chérissez tant. Elle est joueuse, comme Adrien !"

Patricia Perez pleure, épuisée par ces 8 jours d'audience, par ces images de la mort de son fils qui ont tourné en boucle, par tous ces souvenirs heureux, tous ces projets ensemble, à jamais disparus.

"Adrien est rentré pour s'amuser au Phoenix. Il portait sa belle chemise bleue, son cadeau d'anniversaire, car le maillot des Bleus, avec leurs deux étoiles, n'étaient pas encore en vente. Et t il en est ressorti pour mourir, dans une ruelle mal éclairée, contre le mur d'un cimetière, tout près de l'endroit où travaille sa mère."

Et il conclut, en s'adressant aux jurés : _"_Rien ne fera revenir Adrien mais vous pouvez donner une peine que sa famille ne vivra pas comme une injustice."

Du fond de mon regard bleu turquoise

Enfin, Maitre Denis Dreyfus prend la parole et l'avocat débute sa plaidoirie par ces mots : "Je suis Adrien, du fond de mon regard bleu turquoise, en ces derniers instants de ma vie, j'ai envie de crier : pourquoi ?" Et il s'adresse aux accusés, toujours en se mettant dans la peau d'Adrien, en imaginant ce qu'il aurait pu dire s'il avait assisté au procès.

Patricia et Bruno Perez © Radio France - Véronique Pueyo

"_Voulez-vous dire non à ce qui sonne si faux ? Ces mots de respect, de regrets, de sincérité, je ne peux plus les entendre. Un accusé a même parlé d'accident. Comment peut-il _?" s'emporte Maitre Dreyfus. "Telle la foudre, vous vous êtes abattus sur notre groupe. Dans un corps à corps funeste, j'ai voulu défendre mon ami, qui était à terre. Du fond de mon regard bleu turquoise, voyez mes plaies, elles ont pour nom, lâcheté et indifférence."

Au terme de près d'une heure de plaidoirie, Maitre Dreyfus conclut ainsi : _"_Tu t'appelais Adrien Perez, tu avais 26 ans et la vie devant toi."

Aujourd'hui, réquisitions de l'avocat général et plaidoiries de la défense. Le verdict est attendu vendredi 2 Juillet.