Procès du meurtre d'Adrien Perez : la cour s'est retirée pour délibérer. Verdict dans la journée.

Le procès du meurtre d'Adrien Perez, le 29 juillet 2018 à 5H30 du matin, à la sortie de la boite de nuit le Phoenix à Meylan touche a sa fin. On attend le verdict, au plus tôt dans l'après midi. Comme le veut la loi, les 3 accusés ont eu la parole en dernier.

A la reprise de l'audience, à 9H ce matin, la salle était pleine,. Les deux camps sont séparés par une allée centrale, à gauche, les parties civiles et la famille d'Adrien Perez. A droite, les proches des trois accusés.

Dans les box, les frères el Habib contre lesquels l'avocat général a requis hier 20 ans de réclusion, discutent avec leurs avocats respectifs, sans doute pour préciser ce qu'ils vont dire dans quelques instants.

Bruno Perez et l'un de ses avocats, Maitre Dreyfus, à la sortie du Palais, ce matin. © Radio France - Véronique Pueyo

La parole en dernier aux accusés

Puis, la présidente, les trois assesseurs et les 8 jurés font leur entrée. La présidente prononce la phrase rituelle. "Avez vous quelque chose à dire pour votre défense?"

Je n'ai fait de mal à personne -Liam Djadouri

Le premier à s'approcher de la barre, puisqu'il comparait libre, c'est Liam Djadouri, contre lequel, hier, l'avocat général a requis un an avec sursis. "Je n'ai rien à rajouter par rapport à ma défense" dit-il. "Je regrette beaucoup de m'être mêlé à tout ca, mais je n'ai fait de mal à personne. Et quand on décide de partir, après la bagarre, je ne sais pas qu'il s'est passé quelque chose de grave."

Mon plus grand regret est d'avoir sorti ce couteau -Younès El Habib

Dans le box, Younes El Habib dit d'une voix claire et posée. "Le plus grand regret de ma vie, c'est d'avoir sorti ce couteau. Je regrette réellement ce qui s'est passé. Je comprends que la famille d'Adrien Perez ne me pardonnera jamais. Je m'excuse sincèrement. Je devrais vivre avec ça toute la vie, j'y penserai toute ma vie."

Je regretterai toujours d'avoir été le déclencheur de tout çà - Yanis El Habib

Enfin, Yanis El Habib, assis dans le box, à côté de son frère, se lève : "Depuis le début de cette malheureuse affaire, j'ai été honnête, sincère. Je comprends qu'on puisse ne pas me croire. Je regretterai toujours d'avoir été le déclencheur de tout cela."

Intime conviction

Puis la présidente expose toutes questions auxquelles les jurés vont devoir répondre, selon leur intime conviction, pour chacun des accusés, meurtre, tentative et violences aggravées pour les frères El Habib, violences aggravées pour Liam Djadouri.

Les parties civiles et leurs proches quittent la cour d'assises, une longue attente commence © Radio France - Véronique Pueyo

Il est 9H20. La cour se retire pour délibérer et les trois accusés, y compris Liam Djadouri, qui comparait libre, sont emmenés dans une pièce du palais, qu'ils ne devront pas quitter, tout le temps du délibéré.

Une longue attente commence pour les accusés comme pour les parties civiles.